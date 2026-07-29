Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України розпочав комплексну перевірку комплектування військових частин та розподілу особового складу. Її метою є оцінка фактичної укомплектованості підрозділів, аналіз ефективності кадрового забезпечення та вдосконалення системи розподілу військовослужбовців. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що перевірка охопить бригади, полки та корпуси Збройних сил України. Основними завданнями є:

оцінка фактичної укомплектованості військових частин;

аналіз ефективності розподілу особового складу між підрозділами;

визначення напрямів удосконалення кадрового забезпечення.

📢 «Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення», – повідомили у Генеральному штабі.

Оцінюватимуть справедливість розподілу військовослужбовців

За інформацією Генштабу, під час перевірки особливу увагу приділять тому, наскільки ефективно та справедливо розподіляється особовий склад між військовими частинами. Під час аналізу враховуватимуть потреби підрозділів, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

У Генеральному штабі наголошують, що результати перевірки мають сприяти підвищенню боєздатності військ, забезпеченню кадрового балансу та більш раціональному використанню людських ресурсів.

📢 «Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини», – зазначили у Генштабі.

Робота з удосконалення системи забезпечення триває

У Генеральному штабі не уточнили, скільки триватиме перевірка та коли будуть оприлюднені її результати.

Водночас це вже не перша масштабна перевірка в українському війську. У квітні Генеральний штаб повідомляв про проведення перевірки організації логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передовій.

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