Цифрова клітка CBDC: чим загрожує тотальна цифровізація в Україні

Дуже рекомендую до перегляду документальний фільм про CBDC, у якому говорять не про чергову “банківську інновацію”, а про засадничу зміну природи грошей і свободи. У центрі фільму — попередження: CBDC, цифрова валюта центрального банку, небезпечна тоді, коли вона починає замінювати фізичну готівку, прив’язується до цифрового ID, програмується державою або фінансовим центром і стає інструментом контролю поведінки. Там сказано: CBDC розглядається як цифрова валюта, що може замінити фізичну готівку, а втрата готівки означає замикання грошей людини всередині банківсько-державної системи.

Це головна ідея, яку українцям треба зрозуміти вже зараз куди котиться світ: питання не в тому, що гроші стануть цифровими. Вони вже давно значною мірою цифрові. Питання в тому, хто контролює правила доступу до цих грошей. Бо класичні гроші — це власність і свобода розпорядження. Програмовані гроші — це вже не зовсім гроші. Це дозвіл на витрату. Сьогодні тобі дозволили купити хліб, але не бензин. Завтра — ліки, але не квиток. Післязавтра — соціальну допомогу, але тільки в “правильному” магазині. А потім система скаже: ваш статус не дозволяє операцію.

У фільмі це сформульовано абсолютно відверто: небезпека програмованих грошей у тому, що хтось вирішує, коли людина матиме доступ до грошей і як саме зможе їх витрачати. Це і є цифровий нашийник. Це не валюта в нормальному розумінні. Це пайок із протоколом. Це талон на життя, тільки не паперовий, а біометричний, банківський, реєстровий, пов’язаний із твоїм цифровим статусом.

Цифрова ідентичність, цифрові платежі й обмін даними

Глобальна архітектура цього процесу вже давно не приховується. Її просто називають красивими словами. Gates Foundation (Гейтс подружжя) офіційно просуває Digital Public Infrastructure — DPI — як фундаментальні цифрові “будівельні блоки”: цифрову ідентичність, цифрові платежі й обмін даними. У їхньому власному описі ці елементи мають з’єднувати людей, дані й гроші так само як дороги з’єднують людей і товари. Фонд пише, що фокусується на digital identity systems, digital payment systems і data exchange systems. Rockefeller Foundation (Рокфеллери) так само офіційно має напрям Digital Transformation, говорить про цифрові публічні блага, data sharing, державну цифровізацію і використання даних для соціального впливу. World Economic Forum у звіті про wholesale CBDC пише, що понад 98% центральних банків глобальної економіки вже досліджують, пілотують або впроваджують CBDC, і прямо закликає до глибокої public-private collaboration між центральними банками, комерційними банками та фінансовими інфраструктурами.

Рокфеллери, Gates Foundation, WEF, центральні банки, Accenture, Microsoft, платіжні системи, уряди, донорські структури, NGO й локальні цифрові технократи не обов’язково сидять за одним столом із табличкою “світовий ГУЛАГ”. Усе працює значно сучасніше: кожен будує свою частину “інфраструктури для блага”. Один — цифрову ідентичність. Другий — платежі. Третій — data sharing. Четвертий — реєстри. П’ятий — цифрову валюту. Шостий — банківський комплаєнс. Сьомий — соціальні виплати. Восьмий — військовий облік. Дев’ятий — алгоритмічну оцінку ризику. А потім ці частини зшиваються в одну систему, де людина більше не є громадянином. Вона є профілем.

Держава у смартфоні

Федоров став українським продавцем цієї логіки. Його політична роль не лише в тому, що він зробив “Дію” популярною. Його справжня функція — він заклав основу цифрової залежності. Він навчив мільйони українців думати, що держава у смартфоні — це автоматично прогрес, що QR-код — це свобода, що біометричний підпис — це комфорт, що електронний документ — це перемога над бюрократією, що все, що швидко, красиво й без черги, не може бути небезпечним. Офіційна “Дія” сама писала, що застосунком користуються понад 20 мільйонів громадян, а Федоров порівнював “Дію” з Uber, Booking, Airbnb і PayPal.

Але держава в смартфоні в умовах слабкого суду, воєнного стану, ТЦК, політичних силовиків, ручного парламенту, податкового тиску й банківського фінмоніторингу — це не обов’язково сервіс. Це може бути найзручніша архітектура контролю в історії України. Бо паперовий документ можна покласти в шухляду. Готівку можна передати без сервера. А цифровий ID, цифровий підпис, цифровий гаманець і цифровий військовий статус — це вже не інструмент людини. Це людина як інструмент системи.

Федоровська цифровізація не зупинилася на документах. Ще у 2021 році НБУ офіційно вітав пілотний проєкт Міністерства цифрової трансформації щодо випуску програмованих електронних грошей разом із TASCOMBANK, Bitt і Stellar Development Foundation; у межах цього пілоту працівники державного підприємства “Дія” мали тестувати програмовані цифрові гроші, а сам проєкт мав дослідити застосування функціоналу програмування грошей. Це не домисел. Це офіційна сторінка НБУ. Українська цифрова влада не просто гралася в “зручні послуги”. Вона вже заходила в тему програмованих грошей — саме ту тему, яку документальний фільм називає центральною загрозою.

E-Гривня та цільові соціальні виплати

Національний банк України сьогодні прямо працює над е-гривнею. НБУ описує е-гривню як електронну форму гривні, емітентом якої є Національний банк, і серед можливих напрямів вказує роздрібні безготівкові платежі з опціями “програмованих” цільових грошей. В українській версії концепції сказано ще конкретніше: е-гривня може використовуватись для цільових соціальних виплат, контролю цільового використання коштів і смартконтрактів, що програмують логіку розрахунків залежно від обставин і фактів. На промосторінці НБУ прямо описано сценарій “розумних” цільових грошей, які можуть витрачатися тільки на конкретні цілі.

“Цільові соціальні виплати” звучать добре. Ти отримуєш гроші, але не як вільний власник. Ти отримуєш гроші як керований користувач. Тобі дозволили витратити їх тільки там, тоді й на те, що система визначила допустимим. Сьогодні це соціальна виплата. Завтра — компенсація ВПО. Післязавтра — ветеранська допомога. Далі — субсидія. Потім — грант для бізнесу. Потім — відновлення житла. Потім — зарплата бюджетника. Потім — “патріотичний кешбек”. Потім — “зелений стандарт”. А потім — “ваша операція не відповідає профілю”.

Документальний фільм показує, що цифровий ID і CBDC — це не окремі проєкти, а ідентичність має бути перевірена й прив’язана до гаманця; без цифрового ID система цифрових фінансів не може існувати повноцінно. Далі включається біометрія: обличчя, відбитки, райдужка ока, прив’язка цифрового гаманця до фізичної людини через біометричні дані. Україна вже йде цією дорогою: Дія.Підпис у 2026 році перевели на активацію через NFC і біометричні документи з фотоверифікацією, а Дія.Підпис має юридичну силу власноручного підпису.

Каральна система

І тут підключається українська каральна силова система. Бо Федоров і Мінцифра створили м’який вхід — красивий інтерфейс, звичку, довіру до QR-коду, психологію “усе в телефоні”. А силова держава під’єднала до цієї цифрової логіки мобілізаційний примус. “Оберіг” і “Резерв+” — це вже не просто сервіс. Це цифрова мобілізаційна матриця. Офіційний сайт “Резерв+” прямо пояснює: застосунок є електронним кабінетом призовників, військовозобов’язаних і резервістів, вхід відбувається через BankID, а дані в “Оберіг” надходять не лише з паперових карток ТЦК, а й з державних реєстрів — податкової, міграційної служби, МОН, судової адміністрації, Пенсійного фонду, Мінсоцполітики, Держприкордонслужби та інших відомств.

Це українська лабораторія цифрового ГУЛАГу в чистому вигляді. Податкова, міграційна, прикордонники, судова система, Пенсійний фонд, соціальна політика, ТЦК, BankID, мобільний застосунок, QR-код, електронний військово-обліковий документ — усе сходиться в одному статусі людини. І цей статус уже має каральний наслідок. “Резерв+” пояснює: червона стрічка означає, що в реєстрі “Оберіг” ТЦК зафіксував порушення правил військового обліку і підписав подання до Національної поліції; застосунок лише відображає ці дані з реєстру.

Ось як виглядає нова держава: ти ще не засуджений, але вже червоний. Ти ще не пройшов судову процедуру, але вже проблемний. Ти ще людина, але система вже бачить у тобі статус. І цей статус можуть бачити інші елементи державної машини. Сьогодні — ТЦК і поліція. Завтра — прикордонник. Післязавтра — роботодавець. Потім — банк. Потім — податкова. Потім — цифровий гаманець.

Офіційна privacy-сторінка “Резерв+” показує, які саме дані можуть відображатися з реєстру: ПІБ, дата народження, податковий номер, зацифрований образ обличчя, військово-облікова спеціальність, категорія обліку, бронювання, придатність, ВЛК, відстрочка, чи поданий у розшук до Національної поліції, місце фактичного перебування, контакти, унікальний номер у реєстрі й ТЦК, де людина перебуває на обліку. Це вже не “послуга”. Це цифровий портрет мобілізаційної придатності людини. І коли такий портрет зшивається з банківською, податковою й майбутньою е-гривнею, країна отримує не цифровізацію. Вона отримує рубильник над громадянином.

Законодавство вже готує каральні переходи від статусу до обмеження права. Закон №3633-IX передбачив процедуру, за якою ТЦК може звертатися до суду щодо тимчасового обмеження громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації у разі невиконання вимоги, а рішення підлягає негайному виконанню. Це ще не блокування рахунку. Тепер додайте сюди програмовану е-гривню, банківський профіль і фінмоніторинг — і ви побачите, куди веде дорога.

Окремо треба сказати про українську банківську систему. Вона вже давно перестала бути просто місцем, де людина зберігає гроші. Банк в Україні дедалі більше працює як фільтр, наглядач, комплаєнс-офіцер і напівсилова прокладка між людиною та державою. BankID, KYC, фінансовий моніторинг, підтвердження походження коштів, ризикові операції, блокування платежів, запити щодо транзакцій, автоматизовані профілі — усе це поступово привчає людину до думки, що її гроші є її власністю лише доти, доки банк, регулятор, фінмоніторинг, податкова або силова логіка не вирішили інакше. У фільмі точно показано: навіть без повноцінної CBDC посилення AML/KYC може створити систему фінансового нагляду, не менш репресивну за CBDC, бо банки вже змушені моніторити, фільтрувати й повідомляти державу про транзакції громадян.

В Україні ця банківська логіка зшивається не з правовою державою, а з воєнною державою примусу. У нормальній країні фінмоніторинг має ловити злочинні кошти. У нас він легко може стати інструментом тиску на бізнес, волонтерів, активістів, опозиціонерів, незалежних журналістів і всіх, хто не вписався в правильний профіль. Сьогодні банк питає походження коштів. Завтра блокує операцію “до з’ясування”. Післязавтра до цього додається е-гривня, цифровий ID, військовий статус, податковий профіль, судові борги, штрафи, соціальні виплати, кешбек і реєстри. І тоді картка стає не інструментом свободи, а цифровим нашийником.

Податкова система працює в тому самому напрямку. Її продають як модернізацію, боротьбу з тінню і справедливість. Але в руках держави, яка не довела власної чесності, тотальна фіскальна цифровізація перетворюється не на справедливість, а на електронне доїння залишків живої економіки. Кожен чек, кожна транзакція, кожна накладна, кожен рахунок, кожна ФОП-операція, кожна виплата, кожен рух грошей поступово стає частиною профілю людини або бізнесу. І коли до цього додається програмована валюта, податкова отримує вже не просто інформацію після факту, а можливість майбутньої автоматизованої поведінкової влади: заблокувати, не прийняти, не пропустити, не компенсувати, не дозволити, списати, оштрафувати, віднести до ризикових.

Національний кешбек — добрий приклад м’якої дресури. Офіційно це підтримка українських товарів. Але навіть там банки передають дані про транзакції з карток, на які людина дала дозвіл, в інформаційно-комунікаційну систему “Кешбек “Зроблено в Україні”, власником якої є держава в особі Мінекономіки. Сам по собі кешбек не є ГУЛАГом. Але це школа цифрового патерналізму: держава через банківську транзакцію бачить поведінку і винагороджує “правильну” покупку. Сьогодні — українські товари. Завтра — зелена поведінка. Післязавтра — соціально відповідальна поведінка. Потім — політично безпечна поведінка. А потім — “ви не можете отримати бонус, бо ваш статус не відповідає умовам програми”.

Людина стає об’єктом керування

Саме про це документальний фільм і попереджає: коли гроші, ID, банки, податки, реєстри, соціальні виплати, біометрія і силова логіка зшиваються в одну систему, людина стає не суб’єктом права, а об’єктом керування. У фільмі наведено приклад Канади, де під час Freedom Convoy влада застосувала надзвичайні повноваження, а банки отримали можливість заморожувати рахунки людей, пов’язаних із протестом; далі учасники описують заморожування особистих і сімейних рахунків без обвинувачення, ордера чи вироку. Якщо навіть у Канаді фінансовий рубильник використали проти протесту, що буде в Україні, де влада під час війни вже звикла оголошувати незручні питання “не на часі”?

Нігерія показала інший сценарій — примус через ліквідацію готівкової альтернативи. У фільмі описано, що доступ до CBDC був пов’язаний із національною ідентифікацією, а після низького прийняття влада почала обмежувати готівку й вилучати її з обігу, що призвело до хаосу, голоду, протестів і насильства. Для України це має бути не просто чужа історія. Це попередження. У країні блекаутів, ракетних ударів, сіл без стабільного зв’язку, прифронтових територій, окупації, переміщених осіб і зруйнованої інфраструктури готівка — це не минуле. Це резерв свободи й виживання.

Майбутнє після війни: республіка вільних людей чи цифровий барак?

Трагедія, яку нам готують, виглядає так: після війни українець повертається не в республіку вільних людей, а в країну тотального цифрового обліку. Його паспорт у “Дії”. Його підпис у “Дії”. Його військовий статус в “Оберезі”. Його дані оновлюються через реєстри. Його авторизація йде через BankID. Його транзакції бачить банк. Його податки бачить фіскальна система. Його соціальна допомога може бути програмованою е-гривнею. Його право керувати авто може бути обмежене через мобілізаційну процедуру. Його право на консульську дію може бути прив’язане до військово-облікового документа. Його кешбек залежить від дозволу на передачу транзакцій. Його критика може стати “ризиком”. Його бізнес — “ризиковим платником”. Його гаманець — “тимчасово обмеженим”.

Старий тоталітаризм казав: ти ворог. Новий скаже: ваш запит не відповідає умовам. Старий тоталітаризм приходив із протоколом допиту. Новий прийде з протоколом API. Старий ГУЛАГ забирав тіло. Новий цифровий ГУЛАГ спочатку забере доступ, а тіло саме прийде туди, куди його викличуть.

І усе все це будуватимуть словами про добро. Gates Foundation називає це DPI для інклюзії, платежів, ідентичності й обміну даними. Рокфеллери — цифровою трансформацією для соціального впливу. WEF — модернізацією фінансових ринків і публічно-приватною співпрацею. Українська влада — “державою в смартфоні”, “зручністю”, “відбудовою”, “прозорістю”, “безпекою” і “європейським стандартом”. Але якщо результатом є система, у якій громадянин повністю прозорий для держави, банку, податкової, ТЦК і цифрового гаманця, а сама влада залишається непрозорою, безкарною й непідзвітною, то це не модернізація. Це електронне кріпацтво.

Українці не воюють із московським концтабором для того, щоб після війни зайти в глобалістський цифровий барак. Не для того ми платимо життями, щоб Федоров, Банкова, НБУ, банки, податкова, ТЦК, міжнародні консультанти, фонди Рокфеллерів і Гейтсів, WEF і вся ця публічно-приватна машина побудувала нам красиву клітку з NFC, BankID, е-гривнею, QR-кодом і “цільовою допомогою”.

І саме це сьогодні головне: не дати продати нам цифровий табір як сервіс. Не дати війні стати виправданням для системи, де кожен українець повністю видимий, повністю керований і повністю залежний від статусу в реєстрі. Бо якщо в центрі цієї системи не буде вільної української людини з правом на готівку, приватність, суд, офлайн, власність і непокору, це буде не Україна майбутнього.

Це буде цифровий ГУЛАГ. І будувати його нам пропонують власними руками за кредити та гранти, з усмішкою, як колись аборигенам показували дзеркальця, які обміняли на їх землю, ресурси та їх свободу згодом.