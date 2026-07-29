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Віткофф і Кушнер вперше планують відвідати Київ – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Віткофф і Кушнер вперше планують відвідати Київ – ЗМІ
Ілюстративне фото з відкритих джерел / представник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уперше погодилися здійснити візит до Києва. За інформацією Financial Times, домовленості були досягнуті після зустрічі президентів України та США В.О. Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні.

🔹 Візит може відбутися найближчими двома тижнями

За даними видання, поїздка стане частиною дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук шляхів припинення російсько-української війни.

Джерела Financial Times стверджують, що команди Дональда Трампа і Володимира Зеленського розраховують на прибуття Віткоффа та Кушнера до української столиці протягом найближчих двох тижнів. Водночас конкретні дати візиту наразі не визначені.

🔹 Домовленості досягли після переговорів у Білому домі

За інформацією Financial Times, рішення про підготовку візиту було ухвалене після переговорів Зеленського і Трампа в Білому домі.

Газета зазначає, що нинішній етап відносин між Києвом і Вашингтоном відрізняється від попереднього періоду напруженості. Видання пов’язує це з тривалою роботою радників обох президентів, яка, за оцінкою співрозмовників, сприяла зміні підходу Дональда Трампа до війни в Україні.

🔹 Раніше Віткофф і Кушнер відкладали поїздку

Раніше The New York Times повідомляла, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер підтримують постійний контакт із представниками України та росії, однак не планували відвідувати Київ або москву без появи нових підстав для переговорів, наголошуючи, що не хочуть приїжджати «лише для фотосесії».

У липні шостий президент України В.О. Зеленський також заявляв, що очікує на їхній візит і вважає важливим, аби американські представники особисто ознайомилися з ситуацією в Україні.

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