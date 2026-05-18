Керівник ТЦК на Прикарпатті та його підлеглі катували людей

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування. Перед судом постануть керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини та троє його підлеглих. Військовослужбовців звинувачують у приниженні, побитті та катуванні українців. Обвинувальний акт уже офіційно направлено до суду. Про це офіційно повідомило ДБР у понеділок, 18 травня.
Спочатку ДБР перевірило скарги громадян і народних депутатів. Звернення стосувалися побиття, катування та вимагання грошей у прикарпатському ТЦК. Після офіційних публікацій у медіа кількість заявників суттєво зросла. До правоохоронних органів почали звертатися інші особи. Вони постраждали від дій групи військовослужбовців на чолі з керівником РТЦК.
У ході досудового розслідування слідчі чітко встановили два факти катування мобілізованих чоловіків.
Обставини та деталі зафіксованих епізодів
В одному з епізодів працівники ТЦК застосували фізичну силу до чоловіка. Потерпілий відмовився проходити обов’язкову флюорографію. Його вивели у коридор лікарні. Там один із фігурантів утримував чоловіка. Інший нападник бив його по голові металевим жетоном, затиснутим у кулаці.
Далі ще один військовослужбовець кілька разів ударив потерпілого в область печінки. Таким чином чоловіка намагалися залякати та змусити пройти обстеження. Надалі громадянина привезли у приміщення ТЦК. Там побиття продовжилося. У потерпілого діагностували перелом ребра та інші тілесні ушкодження.
В іншому епізоді три фігуранти силоміць утримували чоловіка. Керівник ТЦК у цей час особисто завдавав йому ударів. Особи, які тримали потерпілого, також били його руками та ногами. Після цього з чоловіка зняли одяг. Його залишили лежати на бетонній підлозі.
Надалі потерпілого силоміць завели до кабінету рентгенографії. Під час побиття фігуранти також застосували сльозогінний балончик. Вони двічі бризнули чоловіку в обличчя. Через отримані важкі травми пацієнт переніс складну операцію з видалення одного з органів.
⚖️ Юридична кваліфікація та запобіжний захід
Дії очільника установи та трьох його підопічних отримали офіційну правову оцінку. Злочинні діяння кваліфіковано за частиною 3 статті 127 Кримінального кодексу України. Мова йде про катування, вчинене безпосередньо представником держави.
Санкція цієї статті передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Суд уже обрав для всіх чотирьох фігурантів запобіжний захід. Чоловіків узяли під варту без права внесення грошової застави.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
- Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Київ. Їм інкримінують причетність до смерті чоловіка під час транспортування мобілізованих.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець під час виступу в парламенті повідомив про катастрофічне зростання скарг на дії територіальних центрів комплектування (ТЦК).
- За офіційними даними Дніпропетровського ОТЦК, у Дніпрі під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) помер чоловік.
- На Рівненщині правоохоронці перевіряють причетність працівників ТЦК до побиття неповнолітнього у Сарненському районі. За фактом побиття підлітка відкрито кримінальне провадження.
- У Ратному Волинської області під час спроби силової мобілізації стався конфлікт між військовими ТЦК та місцевим жителем. Чоловік отримав серйозні травми.
- У Кривому Розі зафіксовано смерть чоловіка у приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.