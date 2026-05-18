Керівник ТЦК на Прикарпатті та його підлеглі катували людей

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування. Перед судом постануть керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини та троє його підлеглих. Військовослужбовців звинувачують у приниженні, побитті та катуванні українців. Обвинувальний акт уже офіційно направлено до суду. Про це офіційно повідомило ДБР у понеділок, 18 травня.

Спочатку ДБР перевірило скарги громадян і народних депутатів. Звернення стосувалися побиття, катування та вимагання грошей у прикарпатському ТЦК. Після офіційних публікацій у медіа кількість заявників суттєво зросла. До правоохоронних органів почали звертатися інші особи. Вони постраждали від дій групи військовослужбовців на чолі з керівником РТЦК.

У ході досудового розслідування слідчі чітко встановили два факти катування мобілізованих чоловіків.

Обставини та деталі зафіксованих епізодів

В одному з епізодів працівники ТЦК застосували фізичну силу до чоловіка. Потерпілий відмовився проходити обов’язкову флюорографію. Його вивели у коридор лікарні. Там один із фігурантів утримував чоловіка. Інший нападник бив його по голові металевим жетоном, затиснутим у кулаці.

Далі ще один військовослужбовець кілька разів ударив потерпілого в область печінки. Таким чином чоловіка намагалися залякати та змусити пройти обстеження. Надалі громадянина привезли у приміщення ТЦК. Там побиття продовжилося. У потерпілого діагностували перелом ребра та інші тілесні ушкодження.

В іншому епізоді три фігуранти силоміць утримували чоловіка. Керівник ТЦК у цей час особисто завдавав йому ударів. Особи, які тримали потерпілого, також били його руками та ногами. Після цього з чоловіка зняли одяг. Його залишили лежати на бетонній підлозі.

Надалі потерпілого силоміць завели до кабінету рентгенографії. Під час побиття фігуранти також застосували сльозогінний балончик. Вони двічі бризнули чоловіку в обличчя. Через отримані важкі травми пацієнт переніс складну операцію з видалення одного з органів.

⚖️ Юридична кваліфікація та запобіжний захід

Дії очільника установи та трьох його підопічних отримали офіційну правову оцінку. Злочинні діяння кваліфіковано за частиною 3 статті 127 Кримінального кодексу України. Мова йде про катування, вчинене безпосередньо представником держави.

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Суд уже обрав для всіх чотирьох фігурантів запобіжний захід. Чоловіків узяли під варту без права внесення грошової застави.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

