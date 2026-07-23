Україна отримала другий транш від МВФ на $690 мільйонів

Державний бюджет України отримав чергове надходження в межах чотирирічної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Сума другого траншу становить близько 690 мільйонів доларів (503 мільйони спеціальних прав запозичення). Про офіційне зарахування коштів повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у четвер, 23 липня 2026 року.

📊 Куди спрямують фінансову допомогу

За словами очільника уряду, залучені кошти дозволять забезпечити безперебійне покриття пріоритетних потреб держави.

Головні напрями використання коштів:

Збереження макрофінансової та валютної стабільності;

Фінансування критично важливих соціальних та гуманітарних видатків.

Рішення про виділення коштів виконавча рада МВФ ухвалила 20 липня. Завдяки цьому траншу загальна сума підтримки України за чинною програмою зросла приблизно до 2,2 мільярда доларів.

☝️Рекомендації МВФ щодо тарифної політики з 2027 року

В оновленому меморандумі про співпрацю експерти МВФ сформулювали низку рекомендацій для українського уряду щодо енергетичного сектору.

Ключові тези меморандуму:

Тарифи для населення: МВФ рекомендує розпочати поступове підвищення цін на газ та електроенергію з 2027 року ;

МВФ рекомендує розпочати поступове підвищення цін на газ та електроенергію з ; Економічне обґрунтування: крок має на меті наблизити тарифи до реального ринкового рівня;

Остаточне рішення щодо тарифної політики ухвалюватиме влада України з урахуванням доходів населення та стану енергосистеми.

👉 Також нагадаємо, раніше новопризначений прем’єр-міністр України Сергій Корецький розпочав свою роботу на чолі уряду із налагодження прямої комунікації з ключовими міжнародними фінансовими партнерами. Очільник Кабміну провів свою першу офіційну міжнародну розмову з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Деніелом Кацом.