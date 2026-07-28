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Повідомлено про підозру колаборантам із «прокуратури лнр» на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено про підозру колаборантам із «прокуратури лнр» на Луганщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом мешканцям Луганської області, які добровільно співпрацюють з окупаційною адміністрацією та обіймають посади в незаконній «прокуратурі лнр» на тимчасово окупованій території. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, один із підозрюваних очолює так звану «прокуратуру Біловодського району». Інша фігурантка — працює «помічницею прокурора Свердловського району лнр» у тимчасово окупованому Довжанську.

Правоохоронці встановили, що після 2014 року обидва фігуранти добровільно перейшли на бік окупаційної влади та працевлаштувалися до так званої «генеральної прокуратури лнр».

Після початку повномасштабного вторгнення росії цей псевдоправоохоронний орган був підпорядкований Генеральній прокуратурі рф. Фігурантів перепризначили на посади, які вони обіймають і нині.

Переслідують проукраїнських жителів

За інформацією СБУ, підозрювані активно сприяють функціонуванню окупаційної адміністрації на захопленій території Луганської області.

Слідство вважає, що, прикриваючись незаконними нормативними актами окупаційної влади, вони здійснюють так зване «кримінальне переслідування» проукраїнськи налаштованих громадян та беруть участь у репресіях проти місцевого населення.

Повідомлено про підозру колаборантам із «прокуратури лнр» на Луганщині 01
Фото: Служба безпеки України
За що повідомлено про підозру

Слідчі СБУ заочно повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України — добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України затримала власника агропідприємства Луганщини. За даними слідства фігурант після вторгнення рф продовжив вести господарську діяльність на ТОТ та сплачував податки до бюджету росії.

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