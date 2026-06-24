Тортури у підвалі Миколаївського ТЦК: ДБР передало справу до суду

У Миколаївській області після проведення «мобілізаційних заходів» багатодітний батько опинився у підвалі одного з ТЦК. За даними слідства, потерпілого незаконно утримували та піддавали тортурам. Про це у середу, 24 червня, офіційно повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Працівники відомства приділяють особливу увагу викриттю фактів незаконного застосування сили, перевищення службових повноважень та інших порушень прав громадян під час проведення мобілізаційних заходів по всій країні. Наразі працівники Державного бюро розслідувань вже завершили досудове розслідування щодо катування чоловіка в одному з відділів РТЦК та СП Миколаївської області, а відповідний обвинувальний акт скеровано до суду.

Обставини злочину: мобілізація за будь-яку ціну

Трагічний інцидент стався наприкінці 2025 року. Під час мобілізаційних заходів працівники центру комплектування доставили до ТЦК багатодітного батька, який виховує п’ятьох дітей та має серйозні проблеми зі здоров’ям. Попри медичні протипоказання, його було визнано придатним до військової служби після примусового проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Коли дві військові частини відмовилися приймати чоловіка через незадовільний стан його здоров’я, посадовці ТЦК вирішили добитися його мобілізації за будь-яку ціну, аби виконати план.

📢 «Протягом дев’яти днів вони незаконно утримували потерпілого, зокрема в підвальному приміщенні, застосовуючи до нього фізичне насильство та психологічний тиск. Від чоловіка вимагали погодитися на мобілізацію нібито добровільно або підписати документи про відсутність претензій до працівників ТЦК», — йдеться в офіційному повідомленні Державного бюро розслідувань.

Наслідки катувань та відповідальність посадовців

Визволили чоловіка лише після того, як правопорушники побачили численні набряки та серйозні тілесні ушкодження на його тілі. Одразу після виходу на волю потерпілий звернувся по медичну допомогу. Згідно з матеріалами справи, лікарі діагностували у нього струс головного мозку, перелом руки та ребра, численні садна. А також інфіковані рани, що утворилися внаслідок тривалого зв’язування.

Наразі перед судом постануть виконувач обов’язків начальника четвертого відділу Вознесенського районного ТЦК та СП Миколаївської області та двоє його безпосередніх підлеглих. Їм офіційно інкримінують тортури та незаконне позбавлення волі, скоєні групою осіб. У разі доведення провини обвинуваченим загрожує суворе покарання — до 12 років ув’язнення.

⚠️ Також раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини оприлюднив результати екстреної перевірки мобілізаційних процесів на Півдні країни. Омбудсман детально описав резонансну ситуацію під заголовком: «18 днів без звʼязку та зі зламаними ребрами: з Миколаївського обласного ТЦК та СП довелося рятувати людей».

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Також нагадаємо:

Протидія катуванням, незаконному позбавленню волі та перевищенню повноважень посадовцями є одним із пріоритетних напрямів роботи Державного бюро розслідувань (ДБР). Навіть в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини. Працівники ДБР викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації.