Зеленський і Трамп обговорили ППО та переговори про мир

Шостий президент України В.О. Зеленський повідомив про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, сторони обговорили виробництво перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів «Patriot», подальшу співпрацю у сфері безпеки та активізацію дипломатичного процесу. Про це глава держави написав у своєму Telegram.

Президент України назвав переговори в Овальному кабінеті продуктивними та подякував США за підтримку України.

📢 «Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України», – написав Володимир Зеленський.

Однією з ключових тем переговорів стало посилення української протиповітряної оборони. За словами Зеленського, президенти обговорили питання ліцензування виробництва перехоплювачів для систем Patriot, а також інші ініціативи у сфері оборонного співробітництва.

📢 «Обговорювали ліцензії на виробництво перехоплювачів для “Петріотів” та деякі інші ідеї, які можуть допомогти», – зазначив глава держави.

Україна і США домовилися продовжити дипломатичні контакти

Окрему увагу під час переговорів приділили дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого миру.

📢 «Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку», – повідомив Зеленський.

Програма візиту до США

28 липня шостий президент України прибув до Вашингтона із робочим візитом. Раніше він заявив, що головною метою поїздки є зміцнення захисту українського неба та наближення миру.

Після переговорів із Дональдом Трампом у В.О. Зеленського також запланована зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Крім того, глава держави візьме участь у національній церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом, а також проведе зустріч із сенаторами США, присвячену законопроєкту про посилення санкцій проти росії.

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👉 Також нагадаємо, що двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроєкту, який передбачає розширення санкцій проти росії та Ірану.