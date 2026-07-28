ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський і Трамп обговорили ППО та переговори про мир

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський і Трамп обговорили ППО та переговори про мир 01
Фото: зустріч делегації з України та 47-го президента США Дональда Трампа в білому домі, США / 28.07.2026

Шостий президент України В.О. Зеленський повідомив про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, сторони обговорили виробництво перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів «Patriot», подальшу співпрацю у сфері безпеки та активізацію дипломатичного процесу. Про це глава держави написав у своєму Telegram.

Президент України назвав переговори в Овальному кабінеті продуктивними та подякував США за підтримку України.

📢 «Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України», – написав Володимир Зеленський.

Однією з ключових тем переговорів стало посилення української протиповітряної оборони. За словами Зеленського, президенти обговорили питання ліцензування виробництва перехоплювачів для систем Patriot, а також інші ініціативи у сфері оборонного співробітництва.

📢 «Обговорювали ліцензії на виробництво перехоплювачів для “Петріотів” та деякі інші ідеї, які можуть допомогти», – зазначив глава держави.

Україна і США домовилися продовжити дипломатичні контакти

Окрему увагу під час переговорів приділили дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого миру.

📢 «Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку», – повідомив Зеленський.

Програма візиту до США

28 липня шостий президент України прибув до Вашингтона із робочим візитом. Раніше він заявив, що головною метою поїздки є зміцнення захисту українського неба та наближення миру.

Після переговорів із Дональдом Трампом у В.О. Зеленського також запланована зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Крім того, глава держави візьме участь у національній церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом, а також проведе зустріч із сенаторами США, присвячену законопроєкту про посилення санкцій проти росії.

👉 Також нагадаємо, що двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроєкту, який передбачає розширення санкцій проти росії та Ірану.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Біля берегів Румунії пошкоджено судно, яке прямувало зі США до України

ПОДІЇ

На фронті сталось 219 бойових зіткнень за добу – Генштаб

ВІЙНА

Попаснянська МВА організувала відпочинок у Карпатах для 45 дітей

ЛУГАНЩИНА

Організатор заходу зі збройовою виставкою під Києвом, де від удару рф загинуло 10 людей, отримав підозру – Генпрокурор

ПОДІЇ

До Дня медичного працівника відзначили лікарів та медиків Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Рубіжанська громада виділяє до 150 тисяч гривень на підтримку ветеранського бізнесу

ЛУГАНЩИНА

У Повітряних Силах ЗСУ звернулись до українців

ВАЖЛИВО

Ворог понад 80 разів атакував позиції Сил оборони, активні діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Родинам Сіверськодонецької громади компенсують реабілітацію та оздоровлення

ЛУГАНЩИНА

Наслідки балістичного удару по Київській області: є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

До Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії

ВАЖЛИВО

Міноборони кодифікувало унікальний повнопривідний мотоцикл МУЛ.Е

ПОДІЇ

Біля Одеси затонув атакований росією суховантаж GOLDEN LEO

ВАЖЛИВО

Воєнний злочин рф: на Донеччині окупанти розстріляли полоненого військовослужбовця ЗСУ

ВІЙНА

ЄС вилучає низку обмежень із 21-го пакета санкцій проти рф

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип