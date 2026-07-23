росіяни скинули авіабомби на Слов’янськ — поранені 14 цивільних

Удень у четвер, 23 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову жорстоку атаку на цивільну інфраструктуру Донецької області. Ворожа авіація завдала удару керованими бомбами по житлових кварталах Слов’янська. Про це офіційно повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Деталі авіанальоту та кількість потерпілих

Станом на вечір кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки суттєво зросла.

📢 «На 19:00 відомо про 14 поранених в результаті сьогоднішнього авіаудару по Словʼянську», – зазначив Лях.

В уповноважених службах запевнили, що усім травмованим цивільним громадянам оперативно надають усю необхідну медичну допомогу.

Масштаб руйнувань у житловому секторі

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна, окупанти цілеспрямовано атакували цивільне населення.

Наслідки авіаційного удару:

російські літаки скинули на місто дві авіабомби ;

; Влучання зафіксовано безпосередньо у щільну житлову забудову;

Значних пошкоджень зазнали сім багатоповерхових будинків.

Нагадаємо, раніше війська рф уже завдавали авіаційного удару по Слов’янську. Під час тієї атаки поранень зазнали двоє людей, а руйнувань зазнали місцевий навчальний заклад та житлові будинки.

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👉 Також раніше стало відомо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог запустив 6,4 тис. дронів та скинув 198 керованих авіабомб.