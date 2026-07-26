Попаснянська МВА організувала відпочинок у Карпатах для 45 дітей

Попаснянська міська військова адміністрація (МВА) реалізувала чергову програму оздоровлення та психологічної підтримки для підростаючого покоління Луганщини. 45 дітей із Попаснянської міської територіальної громади вирушили на літній відпочинок до дитячого закладу «Артек-Прикарпаття».

Табір розташований у курортному місті Трускавець серед мальовничої природи Карпат. Природний потенціал регіону сприяє швидкому фізичному й емоційному відновленню дітей, які зазнали впливу війни.

Ключові оздоровчі переваги локації:

Цілюще гірське повітря та сприятливий прикарпатський клімат;

Курс оздоровлення місцевими мінеральними водами;

Повністю комфортні та безпечні умови проживання;

Цілодобовий супровід і турбота з боку досвідчених педагогів та вихователів.

Насичена розважальна програма та план відпочинку

Організатори табору розробили спеціальну інтерактивну програму, щоб кожен день перебування був цікавим та корисним. Що чекає на відпочивальників у «Артек-Прикарпаття»:

Динамічні спортивні змагання та турніри;

Творчі майстер-класи для розкриття талантів;

Пізнавальні екскурсії визначними місцями регіону;

Командні квести та розвиваючі заходи.

Головна мета поїздки — дати дітям можливість знайти нових друзів, отримати позитивні емоції та відчути безпечне дитинство. Організатори подбали про те, щоб кожна дитина змогла розкрити власні таланти, знайти нових друзів і отримати позитивні емоції. Протягом усього часу безпеку та комфорт дітей забезпечують досвідчені педагоги й вихователі.

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