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Значна частина Херсона залишилася без світла – МВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Значна частина Херсона залишилася без світла – МВА
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Херсоні 29 липня значна частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Причиною стали аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах електромереж. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько.

У місті проводять аварійно-відновлювальні роботи

За словами очільника МВА, через проведення аварійно-відновлювальних робіт електропостачання тимчасово відсутнє у значній частині Херсона.

📢 «У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах електропостачання місто частково знеструмлено», – повідомив Ярослав Шанько.

Водночас міська влада не уточнила причини проведення робіт, а також не повідомила, на яких саме об’єктах вони тривають і коли електропостачання буде повністю відновлено.

⚠️ Можливі перебої в роботі системи оповіщення

У Херсонській міській військовій адміністрації також попередили мешканців про можливі тимчасові перебої в роботі системи централізованого оповіщення.

Як зазначається, це пов’язано з проведенням технічного обслуговування. На період виконання робіт інформацію про оголошення та відбій повітряної тривоги передаватимуть екіпажі Національної поліції за допомогою гучномовців.

У МВА наголосили, що про ці тимчасові зміни поінформовані всі екстрені служби.

Нагадаємо

Раніше цього дня російські війська завдали удару безпілотником по хлібовозу в Центральному районі Херсона. Унаслідок атаки загинув водій автомобіля.

📢 «На автівці великими літерами було написано: «ХЛІБ». російський оператор не міг цього не бачити, але все одно спрямував дрон просто в лобове скло. Черговий свідомий удар по цивільних. Водій отримав травми несумісні з життям», – повідомили в ОВА.

👉 Також окупаційні російські війська в ніч проти 29 липня атакували ударними безпілотниками дві автозаправні станції в Сумській області.

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