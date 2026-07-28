На Луганщині під опікою та в прийомних сім’ях виховуються 781 дитина

У Луганській області станом на липень під опікою, піклуванням, у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу перебуває 781 дитина. Питання соціального захисту дітей, підтримки родин і дотримання прав неповнолітніх розглянули на засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення при Луганській обласній державній адміністрації.

Засідання провів перший заступник голови Луганської ОДА Іван Бочко. До обговорення також долучилися представники Луганської обласної прокуратури та регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Підтримка сімей залишається пріоритетом

Під час засідання Іван Бочко наголосив, що одним із головних завдань держави є створення умов, за яких кожна дитина зможе виховуватися в безпечному сімейному середовищі.

Начальниця Служби у справах дітей Луганської ОДА Раїса Родіна поінформувала про роботу з опікунами, піклувальниками, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу.

За її словами, на підконтрольній Україні території нині функціонують:

10 дитячих будинків сімейного типу ;

; 12 прийомних сімей ;

; 96 родин опікунів і піклувальників.

Ще понад 30 таких родин тимчасово перебувають за кордоном. Фахівці соціальних служб регулярно перевіряють умови проживання дітей та контролюють своєчасне нарахування всіх передбачених державою соціальних виплат.

Родини отримують житло та матеріальну допомогу

Завдяки співпраці Луганської ОДА з благодійними організаціями протягом останніх двох років сім дитячих будинків сімейного типу отримали нове житло.

У 2026 році планується придбати ще один будинок в Одеській області для новоствореного дитячого будинку сімейного типу родини Нестеренків, яка виховує п’ятьох дітей.

Крім того, місцеві адміністрації надають сім’ям одноразову матеріальну допомогу, розмір якої становить від 20 тисяч до 150 тисяч гривень.

Триває пошук дітей на окупованих територіях

Окрему увагу під час засідання приділили пошуку дітей, які залишилися на тимчасово окупованій території Луганської області.

Цю роботу Служба у справах дітей проводить спільно з Національною поліцією України. Правоохоронці та соціальні служби встановлюють місцеперебування дітей, із законними представниками яких втрачено зв’язок.

За підсумками засідання профільним службам доручили й надалі оперативно реагувати на потреби таких родин та забезпечувати їх необхідною підтримкою.

Моніторинг не виявив порушень прав дітей

Учасники засідання також обговорили результати моніторингу умов перебування дітей у комунальних закладах. За ініціативи Луганської обласної прокуратури створено робочу групу, яка перевірила дотримання прав вихованців у:

Луганському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;

Луганському обласному ліцеї фізичної культури і спорту;

малому груповому будинку «Світанок».

За результатами моніторингових візитів порушень прав дітей не виявлено.

Окремо було наголошено на необхідності подальшої взаємодії з Головним управлінням Пенсійного фонду України у Луганській області для забезпечення своєчасних соціальних виплат батькам-вихователям, опікунам і піклувальникам.

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👉 Також нагадаємо, що Луганська область отримала 12 пікапів від Управління міжнародного співробітництва Федерального агентства технічної допомоги Німеччини. Автомобілі використовуватимуть для забезпечення роботи релокованих медичних закладів, соціальних установ і гуманітарних хабів, які надають допомогу внутрішньо переміщеним особам.