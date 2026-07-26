Балістичний удар по Києву, є поранені та руйнування

У ніч проти неділі, 26 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий підступний балістичний удар по столиці України. Унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у кількох районах Києва спалахнули пожежі, руйнувань зазнали житлові та нежитлові об’єкти. Про це офіційно повідомили Київська міська військова адміністрація (КМВА), міський голова Віталій Кличко, ДСНС та Національна поліція.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали мешканців про високу загрозу застосування ворожого балістичного озброєння з північного напрямку.

Географія руйнувань та пожеж у районах столиці

Падіння уламків ворожих балістичних ракет зафіксовано у Шевченківському, Солом’янському та Деснянському районах Києва.

Деталі наслідків за районами:

Шевченківський район: через падіння уламків на 18-поверховий житловий будинок спалахнула пожежа на рівні 7 та 8 поверхів; також палала 4-поверхова відселена будівля;

через падіння уламків на 18-поверховий житловий будинок спалахнула пожежа на рівні 7 та 8 поверхів; також палала 4-поверхова відселена будівля; Солом’янський район: виникла пожежа та руйнування в нежитловому приміщенні та офісній будівлі;

виникла пожежа та руйнування в нежитловому приміщенні та офісній будівлі; Деснянський район: повністю згорів склад, а також спалахнули 10 легкових автомобілів та вантажівка на парковці.

За даними ДСНС України, станом на ранок усі осередки займань у місті повністю ліквідовані.

Інформація про постраждалих та робота служб

За уточненими даними Національної поліції та міського голови Віталія Кличка, унаслідок атаки травми отримали троє людей — жінка та двоє чоловіків у Соломʼянському районі.

Одній особі знадобилася госпіталізація, ще двом потерпілим медики надали допомогу амбулаторно.

На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники та комунальні служби. Правоохоронці ретельно фіксують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.

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👉 Також нагадаємо, що увечері в п’ятницю, 24 липня 2026 року, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару в Бучанському районі Київської області.