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Відпочінок дітей у громадах Львівщини за проєктом «Пліч-о-пліч»

Денис Молотов
Денис Молотов
Відпочінок дітей у громадах Львівщини за проєктом «Пліч-о-пліч»
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Завдяки національному проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» діти з прифронтових та постраждалих від бойових дій територій отримали змогу безпечно провести літні канікули. Міжрегіональне партнерство об’єднало громади всієї країни заради підтримки юного покоління. Завдяки активному партнерству між регіонами юні жителі Луганщини, Сумщини, Донеччини та Херсонщини оздоровлюються на Львівщині, Буковині, Закарпатті та Черкащині. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА.

Замість щоденних тривог та напруги на школярів чекають гори, спортивні квести, екскурсії та нові друзі.

Львівщина приймає Айдарську громаду

Зокрема, Жидачівська громада Львівської області гостинно прийняла групу дітей з Айдарської селищної громади Луганської області.

Програма відпочинку для юних луганців охоплює:

  • Захопливі мандрівки мальовничими Карпатами;
  • Візит до знаменитого ведмежого притулку на Яворівщині;
  • Пізнавальні екскурсії історичним центром Львова та місцевими музеями;
  • Патріотичні заходи із вшанування памʼяті українських захисників.
Широка географія підтримки прифронтових регіонів

Масштабний проєкт охоплює школярів із найрізноманітніших куточків, які щоденно стикаються з наслідками війни.

Де відпочивають діти з інших областей:

  • Сумщина: юні жителі Білопілля мандрували гірськими стежками Карпат;
  • Херсонщина: школярі з Чорнобаївки та Херсона опановували орієнтування, долали квести в горах у таборі на Буковині;
  • Донеччина: діти із Сіверська оздоровилися з екскурсіями та спортом на Закарпатті, а для малечі з Шахівської громади стартувала зміна з козацькими забавами на Черкащині.

Для дітей, які втратили власні домівки або проживають під постійними обстрілами, такі поїздки є критично важливими. Обʼєднуючи зусилля обласних адміністрацій та місцевих рад, українські громади створюють безпечне середовище, у якому діти можуть знайти нових друзів і хоча б ненадовго повернутися до повноцінного дитинства.

👉 Також раніше було повідомлено, що українські майбутні захисники взяли участь у міжнародній реабілітаційній та освітній поїздці до Литовської Республіки.

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