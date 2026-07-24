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Воєнний злочин рф: на Донеччині окупанти розстріляли полоненого військовослужбовця ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Воєнний злочин рф: на Донеччині окупанти розстріляли полоненого військовослужбовця ЗСУ
Ілюстративне фото з відкритих джерел / AI / 24.07.2026

Окупаційні війська рф скоїли черговий тяжкий міжнародний злочин на території Донецької області. У районі села Ялта Комарської сільської громади російські військові злочинці стратили полоненого бійця Збройних Сил України. Про це у п’ятницю, 24 липня 2026 року, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Обставини розстрілу українського Захисника

За даними правоохоронців, розстріл відбувся в середині липня після проведення так званого допиту. За даними слідства, 13 липня 2026 року о 14:42 поблизу села Ялта Комарської сільської громади представники російської армії взяли у полон військовослужбовця ЗСУ. Після допиту один з окупантів дав наказ, а інший розстріляв полоненого з вогнепальної зброї.

Наразі прокурори та слідчі проводять невідкладні слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та конкретних осіб з-поміж військових рф, причетних до злочину.

Воєнний злочин рф: на Донеччині окупанти розстріляли полоненого військовослужбовця ЗСУ
Фото ілюстративне / Прокуратура України / 24.07.2026
Правова оцінка прокуратури

За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

📢 «Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує 116 кримінальних проваджень за фактами страт 306 українських військовополонених, скоєних російськими загарбниками від початку повномасштабного вторгнення.

👉 Також стало відомо, що вдень у четвер, 23 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову жорстоку атаку на цивільну інфраструктуру Донецької області. Ворожа авіація завдала удару керованими бомбами по житлових кварталах Слов’янська.

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