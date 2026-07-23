У Чехії розбився військовий гелікоптер Venom

На території Чеської Республіки сталася авіаційна катастрофа за участю військової техніки. На 22-й вертолітній авіабазі в Намєшт-над-Ославою зазнав аварії багатоцільовий гелікоптер UH-1Y Venom. Про надзвичайну подію офіційно повідомило керівництво Чеської армії.

Під час виконання завдань на борту повітряного судна перебували п’ятеро військовослужбовців.

Деталі рятувальної операції та стан потерпілих

На місце падіння гелікоптера негайно прибули підрозділи Інтегрованої рятувальної системи Чехії. Повідомляється про одного військовослужбовця, що загинув на місці від отриманих травм. Трьох постраждалих бійців терміново госпіталізували. Двох пацієнтів доправили до медустанов Брно, ще одного — до лікарні міста Їглава.

Заяву про загибель військового підтвердив речник місцевої служби швидкої допомоги Петр Яначек у коментарі виданню Novinky.

ℹ️ Що відомо про гелікоптер UH-1Y Venom

Американський гелікоптер UH-1Y Venom є сучасною двомоторною багатоцільовою машиною.

Транспортна місткість становить до 12 осіб;

Машина використовується для десантування, евакуації та вогневої підтримки;

Може оснащуватися важкими кулеметами, роторними кулеметами та ракетами класу «повітря-поверхня».

Нагадаємо

Останнім часом у світі зафіксовано ще кілька масштабних аварій за участю гвинтокрилів.

Раніше у Пакистані поблизу міста Музаффарабад через технічну несправність розбився військовий гелікоптер Мі-17. Усі члени екіпажу загинули.

Крім того, біля міста Рас-Таннура в Саудівській Аравії зазнав катастрофи гелікоптер нафтової компанії Saudi Aramco. Унаслідок тієї аварії загинули всі 14 осіб, які перебували на борту.

Українська армійська авіація зазнала непоправної втрати під час виконання завдань із захисту повітряного простору країни. Під час перехоплення безпілотників рф 30 червня розбився гелікоптер Мі-8.