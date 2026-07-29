Для ВПО Луганщини спростять отримання фінансової допомоги та розширять програми працевлаштування

Влада у Луганській області планує спростити процедуру отримання фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також розширити програми працевлаштування та професійного навчання. Відповідні рішення ухвалили під час засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення при Луганській обласній державній адміністрації (ОДА).

Під час засідання виконувачка обов’язків директора Департаменту економіки та підтримки релокованих суб’єктів підприємницької діяльності Луганської ОДА Людмила Ахтирська представила інформацію про діючі механізми підтримки переселенців.

За її словами, Луганський обласний центр зайнятості протягом першого півріччя надав послуги майже 1000 внутрішньо переміщених осіб.

Держава також продовжує підтримувати роботодавців, які працевлаштовують жителів Луганської області. Переселенці можуть безкоштовно здобути нову професію — від кухаря до графічного дизайнера.

Крім того, місцеві військові адміністрації вже сприяли працевлаштуванню 121 переселенця та планують допомогти знайти роботу ще 90 громадянам.

Ще майже 2000 людей були залучені до заходів, спрямованих на швидшу інтеграцію на ринок праці.

💶 На підтримку переселенців передбачено понад 8 млн гривень

Наразі всі 26 військових адміністрацій Луганської області затвердили місцеві програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Їхній загальний бюджет становить близько 8,4 млн гривень.

За підсумками обговорення учасники засідання ухвалили низку рішень, покликаних зробити ці програми більш доступними для переселенців.

ℹ️ Інформацію про програми публікуватимуть двічі на місяць

Одним із рішень стало посилення інформаційної роботи. Представникам військових адміністрацій та профільним координаційним органам доручили не рідше ніж двічі на місяць публікувати на офіційних сайтах і в соціальних мережах актуальну інформацію про місцеві програми підтримки та працевлаштування ВПО.

📋 Процедуру отримання допомоги планують спростити

Окрему увагу під час засідання приділили недостатньому використанню бюджетних коштів, передбачених для підтримки переселенців. Йдеться про фінансування:

перевезення майна;

компенсації оренди житла;

заохочувальних виплат після працевлаштування;

професійного навчання;

підтримки молоді при працевлаштуванні.

До 10 серпня відповідальні фахівці мають проаналізувати причини низького використання цих програм та підготувати пропозиції щодо спрощення процедури подання заяв.

Основним завданням визначено скорочення переліку документів, необхідних для отримання фінансової допомоги.

📝 Для молодих переселенців проведуть опитування

Ще одним рішенням стало проведення спеціального опитування серед молодих внутрішньо переміщених осіб із Луганської області.

До 20 серпня планується з’ясувати, які саме бар’єри заважають молоді користуватися місцевими програмами працевлаштування. Результати опитування передадуть профільному департаменту Луганської ОДА для подальшого вдосконалення механізмів підтримки та адаптації переселенців.

👉 Також нагадаємо, що у Луганській обласній державній адміністрації відбулася робоча нарада керівників громад регіону. Головною темою обговорення стала реалізація та проблемні аспекти участі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у місцевих програмах компенсації іпотечних кредитів за державною програмою «єОселя».