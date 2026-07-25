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Маск розповів, як Starlink потрапляли до російських військових

Денис Молотов
Денис Молотов
Маск розповів, як Starlink потрапляли до російських військових
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Засновник SpaceX Ілон Маск / 25.07.2026

Американський винахідник і засновник компанії SpaceX Ілон Маск категорично спростував чутки про прямі продажі супутникового обладнання Starlink російській федерації. В інтерв’ю виданню The Economist бізнесмен детально розповів про схеми, за якими російські військові отримували доступ до супутникового інтернету. За його словами, ворог використовував нелегальні логістичні канали.

📢 «Ми ні в який момент не продавали Starlink росіянам. По суті вони отримували термінали Starlink, які були замовлені через Україну, а потім контрабандою переправляли їх на схід України, де знаходяться російські війська. І потім у деяких випадках використовували їх для проведення атак», – сказав Маск.

«Білі списки» та побічні наслідки для цивільних

Для боротьби з несанкціонованим використанням обладнання SpaceX разом із залученими українськими відомствами впровадила процедуру верифікації терміналів. Усі дозволені апарати внесли до спеціального «білого списку».

Водночас бізнесмен визнав, що суворі заходи безпеки створили певні незручності для звичайних громадян.

📢 «Однак у цього є і зворотний бік: безліч людей, які були звичайними користувачами Starlink і просто намагалися отримати доступ до інтернету для роботи чи навчання, тепер більше не мають доступу до Starlink», – зазначив Маск.

Як працює захист супутникової мережі:

  • Окупанти більше не можуть використовувати незареєстровані «сірі» термінали;
  • Усі цивільні та військові термінали в Україні проходять обов’язкову авторизацію;
  • Неверифіковані апарати автоматично відключаються від супутникового зв’язку.
Спроби росіян створити аналог

Атаки на цивільну інфраструктуру та потреби фронту змушують рф шукати власні альтернативи західним технологіям.

Нагадаємо, днями росія запустила на орбіту другу партію супутників «Рассвет». Ці апарати розробляють як російський аналог системи Starlink. Наразі на орбіті перебуває вже близько 40 таких супутників.

👉 Також стало відомо, що у п’ятницю, 24 липня 2026 року, Президент США Дональд Трамп зробив серію гучних заяв щодо міжнародної безпеки. За його словами, завдяки особистим переговорам із лідерами Китаю та росії вдалося досягти домовленості про припинення продажу зброї Ірану.

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