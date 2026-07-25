США закликали Україну ретельно обирати цілі для атак у Чорному морі

Адміністрація Президента США Дональда Трампа звернулася до керівництва України із проханням утриматися від завдавання ударів по танкерах, які не перебувають у власності росії. Приводом для реакції Вашингтона став нещодавно проведений рейд українських безпілотників по нафтовому терміналу в Чорному морі. Тоді було пошкоджено судно, зафрахтоване американською компанією Chevron. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Інцидент у Новоросійську та звернення Chevron

За інформацією джерел видання, генеральний директор американської корпорації Chevron Майк Вірт цього тижня провів термінові консультації з посадовцями Білого дому. Приводом для звернення стала атака українських БпЛА на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська. Наслідки удару по терміналу:

Пошкоджень зазнали чотири нафтові танкери;

Одне з пошкоджених суден було зафрахтоване компанією Chevron ;

; Після атаки роботу морського термінала було тимчасово обмежено;

Казахстан змушений скоротити видобуток нафти через відсутність вільних резервуарів та потужностей для її зберігання.

Стратегічне значення маршруту КТК для Заходу

Як зазначає WSJ, після консультацій із представниками нафтової галузі адміністрація президента США звернулася до Києва із закликом не завдавати ударів по суднах, які не є російською власністю.

У Вашингтоні наголошують, що Каспійський трубопровідний консорціум є критично важливим маршрутом постачання казахстанської нафти на європейський ринок.

Ключові цифри та факти про КТК:

Обсяг транспортування: через систему щодоби проходить близько 1,4 млн барелів нафти;

через систему щодоби проходить близько 1,4 млн барелів нафти; Частка у світі: КТК забезпечує майже 2% світового видобутку сировини;

КТК забезпечує майже 2% світового видобутку сировини; Залежність Chevron: компанія володіє 15% акцій КТК та 50% часткою казахстанського родовища Тенгіз;

компанія володіє 15% акцій КТК та 50% часткою казахстанського родовища Тенгіз; Ринок збуту: значна частина цієї нафти прямує до країн Європейського Союзу, зокрема до Іспанії.

Для Chevron цей маршрут має стратегічне значення. Компанія очікує отримати цьогоріч близько 6 млрд доларів вільного грошового потоку від родовища Тенгіз, куди вже інвестувала 48 млрд доларів. Також ведуться переговори щодо продовження контракту з Казахстаном після 2033 року.

Прогнози щодо подальших дій Сил оборони

За оцінками військових аналітиків, застереження з боку Адміністрації Дональда Трампа суттєво не зупинять українську кампанію проти російського паливного сектору.

Експерт Пол Ченг припустив, що після консультацій із партнерами Україна просто переорієнтує свої точкові удари на інші об’єкти виключно російської нафтопереробної та портової інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що Сили спеціальних операцій ЗСУ у суботу, 25 липня, повідомили про повторне ураження Тюменського нафтопереробного заводу (НПЗ) на росії.