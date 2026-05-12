Смерть у ТЦК Дніпра: чергова жертва силової «мобілізації»

За офіційними даними Дніпропетровського ОТЦК, у Дніпрі під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) помер чоловік. Інцидент стався безпосередньо у приміщенні місцевого ТЦК. За фактом смерті призначено службове розслідування. Про це повідомили у відділі комунікацій Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Обставини інциденту та реанімаційні заходи

Трагічна подія відбулася 5 травня. Група «оповіщення» зупинила цивільного чоловіка для перевірки документів. У ТЦК зазначають, що людина була «порушником військового обліку». Він, начебто, підлягав призову на військову службу.

Під час проходження ВЛК чоловіку раптом «стало зле». Працівники ТЦК оперативно викликали бригаду швидкої допомоги.

Дії медиків на місці події:

Невідкладна допомога надавалася протягом 45 хвилин.

Реанімаційні заходи не дали бажаного результату.

Лікарі констатували біологічну смерть громадянина.

📢 «Під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаному громадянину стало зле, та йому було викликано бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть громадянина», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронні органи вже порушили кримінальну справу. Керівництво обласного ТЦК надає всебічну допомогу слідству. Результати службового розслідування обіцяють оприлюднити після його завершення.

Дружина померлого чоловіка в соцмережі попросила «максимального розголосу» події та звинуватила у смерті близької людини представників ТЦК:

📢 «Прошу максимальний репост!! Мого чоловіка найманці ТЦК у кількості 10 осіб вичікували у кущах та без пред’явлення посвідчень, не представившись, силою закинули як якесь м’ясо до буса, відвезли на ВЛК, де він й помер». – йдеться у дописі в соцмережі.

Попередні скандали та порушення у ТЦК

Це не перший подібний випадок на Дніпропетровщині. Раніше, 22 квітня, помер військовозобов’язаний у приміщенні Криворізького ТЦК.

Також нещодавно у Дніпрі стався напад на групу оповіщення. Чоловік відкрив вогонь по працівниках центру комплектування.

Гучні скандали фіксують і в інших регіонах країни. В Ужгородському ТЦК представники омбудсмена виявили низку критичних порушень.

Зафіксовані факти в Ужгороді:

Незаконне утримання людей у приміщеннях.

Антисанітарія та відверто нелюдські умови.

Ігнорування хвороб та застосування кайданок.

Суд уже відреагував на порушення на Закарпатті. Керівника Ужгородського РТЦК визнали винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмена.