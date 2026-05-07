Трамп оголосив про передачу іранського урану до США

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення принципової домовленості з Тегераном у межах нової мирної угоди. Ключовим пунктом документа є передача всього запасу високозбагаченого урану, який належить Ірану, під контроль Вашингтона, передає Reuters.

Головною метою військової операції та подальшого тиску адміністрації Трампа було повне усунення загрози створення Іраном ядерної зброї.

За оцінками експертів, Іран володіє понад 400 кілограмами високозбагаченого урану. Трамп висловив впевненість, що Тегеран погодиться на вивезення цього матеріалу до США.

📢 «Ми цього досягнемо», — підкреслив американський лідер у коментарі журналістам.

Білий дім характеризує поточний процес як такий, що «йде дуже гладко». Наразі сторони перебувають на фінальній стадії узгодження меморандуму про взаєморозуміння.

Ключові умови переговорів:

Трамп зазначив, що іранська сторона демонструє високу зацікавленість в укладенні угоди, яка б поклала край конфлікту.

США прагнуть отримати залізобетонні гарантії безпеки, які б повністю задовольнили американські інтереси.

📢 «Ми маємо справу з людьми, які дуже хочуть укласти угоду. І ми побачимо, чи зможуть вони укласти угоду, яка нас задовольнить», – сказав Трамп.

Попри прогрес у ядерному питанні, блокада Ормузької протоки наразі триває. Водночас Трамп оголосив про призупинення проєкту «Свобода», спрямованого на забезпечення безперешкодного руху танкерів через Ормузьку протоку.

Нагадаємо

Ефективність стратегії «максимального тиску» адміністрації Трампа: передача збагаченого урану може стати найбільшою дипломатичною перемогою Білого дому в регіоні, фактично обнуляючи ядерні амбіції Ірану без затяжної повномасштабної війни.

У неділю, 3 травня 2026 року, президент США Дональд Трамп заявив про плани радикального скорочення американської військової присутності в Європі.