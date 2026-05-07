ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп оголосив про передачу іранського урану до США

Денис Молотов
Трамп оголосив про передачу іранського урану до США
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення принципової домовленості з Тегераном у межах нової мирної угоди. Ключовим пунктом документа є передача всього запасу високозбагаченого урану, який належить Ірану, під контроль Вашингтона, передає Reuters.

Головною метою військової операції та подальшого тиску адміністрації Трампа було повне усунення загрози створення Іраном ядерної зброї.

За оцінками експертів, Іран володіє понад 400 кілограмами високозбагаченого урану. Трамп висловив впевненість, що Тегеран погодиться на вивезення цього матеріалу до США.

📢 «Ми цього досягнемо», — підкреслив американський лідер у коментарі журналістам.

Білий дім характеризує поточний процес як такий, що «йде дуже гладко». Наразі сторони перебувають на фінальній стадії узгодження меморандуму про взаєморозуміння.

Ключові умови переговорів:
  • Трамп зазначив, що іранська сторона демонструє високу зацікавленість в укладенні угоди, яка б поклала край конфлікту.
  • США прагнуть отримати залізобетонні гарантії безпеки, які б повністю задовольнили американські інтереси.

📢 «Ми маємо справу з людьми, які дуже хочуть укласти угоду. І ми побачимо, чи зможуть вони укласти угоду, яка нас задовольнить», – сказав Трамп.

Попри прогрес у ядерному питанні, блокада Ормузької протоки наразі триває. Водночас Трамп оголосив про призупинення проєкту «Свобода», спрямованого на забезпечення безперешкодного руху танкерів через Ормузьку протоку.

Нагадаємо

Ефективність стратегії «максимального тиску» адміністрації Трампа: передача збагаченого урану може стати найбільшою дипломатичною перемогою Білого дому в регіоні, фактично обнуляючи ядерні амбіції Ірану без затяжної повномасштабної війни.

У неділю, 3 травня 2026 року, президент США Дональд Трамп заявив про плани радикального скорочення американської військової присутності в Європі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Сіверськодонецька МВА спрямувала майже 800 000 гривень на виплати Захисникам

ЛУГАНЩИНА

Іран надав США останній план завершення війни

ВАЖЛИВО

Удар «шахеда» по дев’ятиповерхівці у Кривому Розі

ВАЖЛИВО

Норвегія виділяє $302 млн на озброєння для України

ВАЖЛИВО

Генштаб назвав три напрямки, де сталося до половини зі 148 боїв – карта

ВІЙНА

Адміністрація Трампа не заклала кошти на допомогу Україні в бюджет-2027

ВАЖЛИВО

Ворог застосував 5,6 тисяч дронів-камікадзе та провів 120 атак – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності – Лубінець

ПОДІЇ

У Харкові затримали чоловіка, який підпалював військові авто ЗСУ

КРИМІНАЛ

Конфлікт з ТЦК у Києві: поліцейські готувались застосувати зброю

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: У Європі тисячі українських біженців залишаться без житла

СТОПФЕЙК

В Одесі заблокували авто ТЦК, з якого втекли чоловіки

СУСПІЛЬСТВО

Побиття підлітка працівниками ТЦК: поліція розслідує інцидент на Рівненщині

КРИМІНАЛ

В Одесі ТЦК побили звільненого з полону військового: реакція установи

ВАЖЛИВО

Актор Одеського драмтеатру заявив про побиття працівниками ТЦК та перелом

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип