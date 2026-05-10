«Заступнику міністра мвс лнр» загрожує 15 років тюрми

Співробітники Служби безпеки України задокументували протиправну діяльність колаборанта на окупованій Луганщині. Фігурант обіймає керівну посаду в структурі окупаційного «мвд рф по лнр». З 2023 року чоловік працює «заступником міністра» у незаконному силовому відомстві. Про це повідомила пресслужба СБУ в луганській області.

Зловмисник відповідає за кадрову політику та професійну підготовку особового складу колаборантської «поліції». Він також курує виховну роботу серед представників силового блоку окупантів. Фігурант активно сприяє інтеграції захопленої території Луганської області до складу рф.

Зловмисник регулярно з’являється у пропагандистських медіа для підтримки окупаційного режиму. Його часто помічають під час нагороджень та присяг нових співробітників «поліції лнр». Також він бере участь у заходах з нагоди державних свят країни-агресора.

Минуле колаборанта та міжнародні санкції

До служби у поліцейському відомстві зловмисник працював на іншій фейковій посаді. Він був «першим заступником міністра культури, спорту та молоді лнр».

Наразі фігурант перебуває під офіційними санкціями України та міжнародних партнерів. Підставою для обмежень стала його участь у діяльності терористичної організації «лнр».

⚖️ Юридична кваліфікація злочину та покарання

СБУ повідомила ворожому поплічнику про підозру в колабораційній діяльності заочно. Його дії кваліфіковані за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 15 років ув’язнення з повною конфіскацією майна.

Слідчі заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво у справі здійснює Луганська обласна прокуратура.

