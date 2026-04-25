Перешкоджання омбудсману: суд на Закарпатті визнав винним працівника ТЦК

У Закарпатській області суд уперше встановив факт перешкоджання діяльності представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмана) під час проведення перевірки. Йдеться про рішення Ужгородського міськрайонного суду, який визнав працівника територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки винним у відповідних діях.

Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram, під час моніторингового візиту представникам його офісу не забезпечили доступ до приміщень і не надали необхідної інформації.

За його словами, подібні інциденти мають не поодинокий, а системний характер і фіксуються у різних регіонах України.

📢 «Бачу системну проблему — у різних регіонах продовжуються випадки, коли моїм регіональним Представникам перешкоджають у роботі під час моніторингових візитів. Це недопуск до приміщень, ненадання інформації, спроби блокування візитів, зокрема з боку окремих ТЦК та СП. Такі дії безпосередньо впливають на можливість забезпечення захисту прав людини і ускладнюють виконання нашого мандату. У підсумку — це завжди про конкретну людину, чиї права залишаються без належного реагування», – зазначив Лубінець.

⚠️ Закарпатська область, як підкреслив омбудсман, стала показовим прикладом. Саме тут суд уперше надав юридичну оцінку таким діям: керівника Ужгородського районного ТЦК та СП визнано винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана.

Лубінець наголосив, що за блокуванням перевірки могли приховуватися серйозні порушення. Зокрема, незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження.

Було не лише зафіксовано ці факти під час перевірки, а й доведено, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від Офісу Омбудсмана є протиправними.

📢 «Це чіткий сигнал — парламентський контроль не може блокуватися, а такі дії мають правові наслідки», – наголосив Лубінець.

За його словами, зібрані під час перевірки матеріали вже передані до правоохоронних органів для подальшого реагування.

📢 «Ми послідовно доводимо ці справи до результату – і вже маємо приклади, коли це підтверджується судовими рішеннями. Це про просту і принципову річ: закон має працювати для всіх однаково», – підсумував посадовець.

Омбудсман також запевнив, що всі випадки перешкоджання діяльності його представників надалі перебуватимуть під особистим контролем і отримуватимуть належну правову оцінку.

