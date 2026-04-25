700 американців у Вашингтоні вимагають посилення підтримки України

Партнерський матеріал надано Independence Avenue Media. Публікується за згодою правовласника. Автор: Зореслав Байдюк

До Вашингтона з’їхалися понад 700 делегатів з усіх штатів США та Пуерто-Рико, щоб закликати американських законодавців посилити підтримку України. Під час восьмого Саміту дій на підтримку України учасники лобіювали нові санкції проти росії, розширення оборонної співпраці та повернення українських дітей, викрадених росією.

Коли Дженніфер Багліві прийшла до офісу свого конгресмена Грегорі Мерфі у Вашингтоні, вона передала йому фотографію свого сина.

Її син Алекс, колишній морський піхотинець із Північної Кароліни, добровільно поїхав воювати за Україну після початку повномасштабного вторгнення росії. Він загинув у травні 2025 року поблизу Куп’янська, і його тіло досі не повернули додому.

Дженніфер приїхала до столиці США, щоб взяти участь у саміті, який двічі на рік організовує коаліція з понад 50 американських організацій, що підтримують Україну.

Захід проходив 19–22 квітня. Серед головних вимог делегатів до законодавців — посилення санкцій проти росії, розвиток співпраці у сфері безпілотних технологій та повернення українських дітей, незаконно вивезених росією.

Для багатьох учасників саміту ця робота має особисте значення. Для Дженніфер це — спосіб продовжити справу її сина. Вона також домагається офіційного визнання у США іноземців, які загинули, захищаючи Україну.

Більшість делегатів — це так звані «українці за вибором», тобто американці без українського походження, які свідомо підтримують Україну.

Серед них — Мері Лі О’Браєн із Північної Кароліни. Разом зі своєю делегацією за три дні вона відвідала 17 офісів членів Палати представників і Сенату.

«Я хочу бути на правильному боці історії, — каже вона. — Коли читаєш про Другу світову війну і про те, як люди просто відверталися, я не думаю, що змогла б із цим жити».

Для Дженніфер участь у саміті — це також спосіб використати власні навички у боротьбі за Україну.

«Алекс воював, використовуючи свої сильні сторони, — каже вона. — Я ліцензована психотерапевтка, я вмію працювати з людьми, відстоювати їхні інтереси. Тож я можу продовжити його боротьбу за Україну і українців».

Загалом цього року учасники саміту провели 437 зустрічей із законодавцями та їхніми офісами.