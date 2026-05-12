Амбасадори Луганської області: стартував відбір представників регіону в Україні та світі

На Луганщині розпочався відбір до громадянського інституту «Амбасадорів Луганської області». Про старт проєкту повідомив радник голови ОВА з молодіжних питань Роман Білоус. Ініціативу розробила Молодіжна рада за підтримки начальника Луганської ОВА Олексія Харченка.

📢 «У Києві, Варшаві, Берліні чи Нью-Йорку — всюди є люди, які пам’ятають, що вони родом з Луганщини і готові діяти заради майбутнього регіону. Тому Молодіжна рада при Луганській ОВА виступила з ініціативою запровадити громадянський інститут «Амбасадорів Луганської області», – зазначив він та подякував за підтримку проєкту начальнику Луганської ОВА Олексію Харченку.

ℹ️ Хто такі амбасадори та які їхні завдання?

Амбасадори — це люди, які використовують свій авторитет для розвитку рідного регіону. Проєкт шукає луганців, які проживають у будь-якому місті України або Світу.

Ключові напрямки діяльності:

Розвиток інформаційної та культурної співпраці.

Зміцнення економічних зв’язків з міжнародними інституціями.

Просування інвестиційних можливостей Луганщини на світовому рівні.

Пошук іноземних партнерів для відновлення області.

Юридичною основою проєкту та з метою практичної реалізації цієї ініціативи стало розпорядження голови ОДА № 144 від 27 квітня 2026 року. Документ офіційно затверджує «Положення про амбасадорів Луганської області». (з ним можна ознайомитись за 👉 посиланням).

Як стати учасником проєкту: терміни та умови

Луганщина потребує активних людей із досвідом та власним голосом. Стати творцями змін можуть патріоти регіону, готові до реальних дій за кордоном.

Умови участі:

Мати професійні компетенції та авторитет у своїй сфері.

Готовність сприяти розвитку інвестиційного клімату Луганщини.

Мати досвід, голос і готовністю діяти.

Заповнити офіційну Гугл-форму для реєстрації.

Подати заявку на участь у проєкті можна до 22 травня 2026 року. Посилання на форму доступне на офіційних ресурсах Луганської обласної військової адміністрації.

📢 «Луганщина потребує людей із досвідом, голосом і готовністю діяти. Це – ініціатива, яку помітили та підтримують. Заповніть форму — і станьте одним із тих, хто не просто спостерігає за змінами, а творить їх», – закликав патріотів Луганської області Роман Білоус.

Кожен голос амбасадора має стати частиною великого відновлення регіону.

