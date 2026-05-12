Українські запаси ракет-перехоплювачів для систем ЗРК «Patriot» майже повністю вичерпані. Європейські союзники не поспішають передавати Києву власні запаси через страх послабити власну протиповітряну оборону. Про це повідомляє видання The Washington Post 11 травня з посиланням на власні джерела.

За словами офіційних осіб, в Україні майже закінчилися ракети типу PAC-3. Кілька одиниць, що залишилися, довелося розподілити по всій країні. Це створює серйозні прогалини у захисті неба.

Основні причини дефіциту:

Майже повне вичерпання наявних складських запасів.

Відмова європейських країн передавати власні ракети.

Страх союзників послабити власну протиповітряну оборону.

До 2026 року адміністрація Трампа закликала Європу надати допомогу. Проте деякі країни відмовилися через побоювання за власну безпеку.

📢 «Раніше 2026 року адміністрація Трампа наполегливо закликала кілька європейських країн передати Україні свої запаси ракет Patriot, однак деякі з них відмовилися через побоювання, що це послабить їхню власну оборону, повідомили два джерела, знайомі з ходом закритих переговорів», – повідомляє WP.

Якість постачань та програма PURL

Військове обладнання постачається в рамках програми Список пріоритетних потреб (PURL). Однак техніка зі США не завжди відповідає високим вимогам Києва.

📢 «Ми, по суті, провели перевірку і змогли підтвердити Конгресу, що діємо дуже, дуже суворо в рамках закону, який справді надає можливість поповнювати запаси, відправлені в Україну», — заявляють у Пентагоні.

Представники НАТО наголошують, що саме через PURL Україна отримує більшість боєприпасів для Patriot, включно з PAC-3, а також боєприпаси для інших систем ППО.

США планують продовжувати ці поставки згідно з чинним графіком. Події на Близькому Сході не мають вплинути на обсяги допомоги.

Переговори з RTX та ремонт систем Patriot

У понеділок Офіс Президента провів переговори з представниками корпорації RTX. Сторони обговорювали подальші поставки ракет та ремонт пошкоджених установок.

Ключові теми зустрічі з RTX:

Постачання нових партій ракет до комплексів ЗРК «Patriot». Обслуговування частини компонентів систем безпосередньо в Україні. Відновлення працездатності пошкодженого в боях обладнання.

Шостий президент України В.О. Зеленський попереджав про критичну ситуацію ще у квітні. Наразі питання поповнення ППО залишається головним пріоритетом української дипломатії. Відсутність перехоплювачів PAC-3 робить цивільну інфраструктуру вразливою для балістичних атак.

