Водолацький отримав 15 років: як російський депутат «працював» на Луганщині

СБУ та Луганська обласна прокуратура добилися заочного вироку для депутата Держдуми рф Віктора Водолацького. Він отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за публічну підтримку агресії, поїздки на окуповану рашистами Луганщину та безпосередню участь у бойових діях проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Депутат державної думи російської федерації від політичної партії «єдіная росія» Віктор Водолацький заочно засуджений до 15 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України та виправдовуванні збройної агресії рф.

За даними Служби безпеки України, з перших днів повномасштабного вторгнення Віктор Водолацький активно підтримував війну проти України та брав безпосередню участь у пропаганді та легітимізації окупації.

У березні-квітні 2022 року рашистський депутат нелегально перетнув державний кордон і здійснив «інспекційну поїздку» по окупованій Луганщині. Він відвідав Луганськ, Щастя, Станицю Луганську та Попасну, де зустрічався з колаборантами, вручав їм партійні квитки «єдиної росії» та брав участь у пропагандистських заходах.

Під час ефірів на проросійському каналі «Луганск24» Водолацький відкрито закликав до фізичного знищення українських військових. Він також відвідував бойові позиції окупантів, виступав перед «козачими підрозділами» та особисто на камеру віддавав команди заряджати гармату на та стріляти по українських позиціях.

Крім пропаганди, депутат систематично організовував постачання допомоги російським військам — засобів зв’язку, розвідки та амуніції. За завданням кремля він також курував так звані «гуманітарні центри» «єдиної росії» на окупованій території, які насправді використовувалися для поширення впливу окупантів.

⚖️ Вирок суду

На підставі зібраних доказів суд визнав Віктора Водолацького винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, з використанням засобів масової інформації).

Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки засуджений перебуває на території росії, СБУ продовжує заходи для його притягнення до відповідальності.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України задокументували протиправну діяльність колаборанта на окупованій Луганщині. Фігурант обіймає керівну посаду в структурі окупаційного «мвд рф по лнр».