ЄС буде співзасновником створення спецтрибуналу щодо путіна

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо підписання угоди про створення спецтрибуналу, який розглядатиме злочин агресії росії проти України. Відповідне рішення було ухвалене Радою ЄС 5 травня, повідомляє Європейська правда..

Йдеться про приєднання ЄС до Розширеної часткової угоди, яка передбачає створення міжнародного механізму притягнення до відповідальності вищого керівництва російської федерації.

Зазначено, що ЄС підпише Розширену часткову угоду про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії росії проти України після того, як вона буде затверджена Комітетом міністрів Ради Європи.

📢 «На більш пізньому етапі, коли достатня кількість держав-членів Ради Європи висловить свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди, Єврокомісія подасть до Ради ЄС пропозицію щодо рішення Ради ЄС про укладення цієї Розширеної часткової угоди», – пояснив компетентний у вказаному питанні посадовець ЄС в коментарі ЗМІ.

☝️ Подальша процедура включає:

погодження угоди Комітетом міністрів Ради Європи;

голосування в Європейському парламенті;

остаточну ратифікацію Радою ЄС.

Після цього Євросоюз офіційно приєднається до трибуналу.

Роль ЄС у майбутньому трибуналі

Передбачається, що спецтрибунал діятиме під егідою Ради Європи, а ЄС відіграватиме ключову роль у його функціонуванні. Зокрема, Євросоюз увійде до керівного комітету, братиме участь у формуванні політики трибуналу, забезпечуватиме інституційну підтримку його діяльності.

Мандат органу передбачає переслідування вищого політичного та військового керівництва рф за злочин агресії проти України.

Нагадаємо

Ініціатива базується на угоді між Україною та Радою Європи, підписаній 25 червня 2025 року. Вона визначає, що трибунал матиме статус міжнародного органу, не буде гібридною чи національною інституцією, зосередиться на відповідальності найвищого керівництва держави-агресора.

☝️ В Офісі президента раніше заявляли, що запуск трибуналу очікується у 2027 році, після завершення організаційних та юридичних процедур.

Таким чином, процес створення спецтрибуналу перейшов до практичної фази, а Європейський Союз формалізує свою участь як один із ключових учасників майбутнього механізму міжнародного правосуддя.