Удари по енергетиці: наслідки нових атак рф та негоди

Зранку у вівторок, 12 травня, у шести областях України зафіксовано відключення електроенергії. Причинами стали російські обстріли та складні погодні умови. Про це повідомила пресслужба «Укренерго». Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи у безпечних районах.

Дрони російських загарбників та артилерія спричинили нові пошкодження мереж у п’яти прифронтових регіонах. Енергопостачання частково відсутнє у наступних областях:

Донецька та Харківська;

Сумська та Чернігівська;

Миколаївська.

Додатково через дощ і пориви вітру постраждала Закарпатська область. Там знеструмлені 6 населених пунктів. Ремонтні бригади обленерго займаються відновленням ліній.

Зростання споживання та дефіцит сонця

Ранкове споживання електроенергії зросло на 3,5% порівняно з понеділком. Головною причиною стала хмарна погода у центрі та на заході країни.

📢 «Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі», – пояснили в «Укренерго».

Енергетики просять громадян перенести використання потужних приладів на період з 11:00 до 15:00. Саме тоді сонячна генерація працює найефективніше. Натомість громадян закликають обмежити споживання у вечірні пікові години — з 18:00 до 22:00.

Наслідки масованої атаки БпЛА

У ніч проти 12 травня росія запустила по Україні 216 ударних дронів. Сили ППО перехопили більшість цілей, проте зафіксовані влучання в інфраструктуру.

У Дніпрі внаслідок атаки виникла пожежа, одна людина отримала поранення. У Києві також зафіксовано займання, але обійшлося без постраждалих.

Найбільші руйнування цивільних об’єктів зафіксовані у Фастівському районі Київської області. Там пошкоджено:

дитячий садок;

багатоповерховий житловий будинок;

приватні оселі місцевих мешканців.

Спеціалісти продовжують фіксувати наслідки нічного терору та працюють над стабілізацією енергосистеми.

👉 Також увечері в понеділок, 11 травня, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано пошкодження житлового сектора та постраждалу особу.