Зеленський не рекомендує іноземцям парад у москві

Шостий президент України В.О. Зеленський у своєму відеозверненні 7 травня прокоментував ситуацію довкола святкування «дня перемоги» на росії. Глава держави висловив чітку позицію щодо безпекових ризиків для іноземних представників, які планують відвідати парад у москві.

Застереження для іноземних делегацій

Володимир Зеленський зауважив, що Україна має інформацію про наміри деяких держав, близьких до рф, відправити своїх представників на «урочистості» 9 травня. Він відверто порадив утриматися від таких кроків.

📢 «Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких росії, про те, що їхні представники збираються бути в москві. Дивне бажання… у ці дні. Ми не рекомендуємо», — підкреслив президент.

На думку шостого глави держави, кремль намагається отримати своєрідний «дозвіл» на проведення параду під прикриттям безпеки. Зеленський додав, що російська сторона хоче безпечно вийти на площу на годину раз на рік, щоб «потім далі знов убивати наших людей і воювати».

Питання про тимчасове перемир’я на 9 травня стало предметом гострої дискусії. Україна вже виступала з ініціативою зупинити бойові дії, починаючи з 6 травня. Проте, за словами шостого президента України, на мирну пропозицію росія відповіла новими ударами та погрозами.

📢 «Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку росії», – зазначив Зеленський.

Наразі позиції сторін виглядають наступним чином:

Пропозиція України: Припинення вогню терміном на 30 днів для стабілізації ситуації.

Триденна пауза у бойових діях виключно на період «свят 9 травня».

Зеленський офіційно відхилив запропоноване російським диктатором володимиром путіним коротке перемир’я. Глава держави наполягає на довготривалому припиненні вогню замість символічних пауз.

Погрози з боку міноборони рф

Паралельно із заявами про «святкування», російське військове керівництво вдалося до ультиматумів. У Міноборони рф оголосили про «перемир’я» на 8 та 9 травня, проте супроводили це погрозами на адресу української столиці.

У російському відомстві заявили, що в разі спроб Києва зірвати святкові заходи, Збройні сили рф завдадуть ударів у відповідь по центру Києва.

Україна заявляє про готовність до повної тиші за умови реального, а не декларативного припинення агресії з боку росії.

