Денис Молотов
Сім підозрюваних у справі «Мідас»: Династія
Ілюстративне фото: САП та НАБУ / справа "Мідас: Династія" / 12.05.2026

Антикорупційні органи викрили організовану злочинну групу, яка легалізувала майже 460 мільйонів гривень на будівництві елітного котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. Серед підозрюваних сім фігурантів — високопосадовці та впливові бізнесмени. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у вівторок, 12 травня.

📢 «Серед підозрюваних: колишній керівник Офісу президента України; колишній віцепрем’єр-міністр України (організатор); бізнесмен (один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас, співорганізатор); чотири особи, підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру», – йдеться в повідомленні.

За даними САП, у 2020 році колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов ініціював будівництво розкішного котеджного містечка з власним спа-комплексом. До проєкту він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в країні, зокрема колишнього керівника Офісу Президента України (ОПУ) Андрія Єрмака та бізнесмена Тимура Міндіча.

📝 Схема фінансування та легалізації

Будівництво здійснювалося через підконтрольний житлово-будівельний кооператив. Фінансування надходило з трьох джерел:

  • Кошти від підставних засновників кооперативу, отримані від компаній з ознаками фіктивності;
  • Основна частина (близько 72%) — готівкові кошти, отримані від «пральні», пов’язаної з корупційними схемами, зокрема в «Енергоатомі»;
  • Готівка невідомого походження, надана бізнесменом.

Учасники планували збудувати чотири приватні резиденції для себе та спільний об’єкт з басейнами, СПА та спортзалом. Загальна вартість однієї резиденції оцінювалася у 2 мільйони доларів.

📢 «Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому віцепрем’єр-міністру, і фінансувалось із трьох джерел, а саме за рахунок: поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності; готівкових коштів, отриманих від підконтрольної бізнесмену “пральні”, яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема – внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ НАЕК Енергоатом (72% загального обсягу фінансування); готівкових коштів, наданих бізнесменом, походження яких не встановлено», – розповіли в САП.

За даними антикорупціонерів, всього упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн.

У 2024–2025 роках, після розголосу, фігуранти намагалися легалізувати витрачені кошти, шукаючи документи про законне походження грошей за комісію 15,5–16,5%. Після вручення підозри Чернишову будівництво законсервували.

⚖️ Підозри та наслідки

Підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою) повідомлено семи особам:

  • колишньому керівнику Офісу Президента;
  • колишньому віцепрем’єр-міністру (організатору);
  • бізнесмену (співорганізатору);
  • чотирьом підконтрольним особам.

Після публікацій у ЗМІ власники намагалися вивести земельну ділянку з-під арешту, проте Вищий антикорупційний суд арештував землю та п’ять недобудованих котеджів.

Нагадаємо, 11 травня Андрій Єрмак отримав підозру у справі про будівництво котеджного містечка Династія в Козині під Києвом. Слідчі вважають, що учасники проєкту планували збудувати резиденції для особистого проживання.

