«Аеропортне перемир’я»: Україна пропонує Європі посередництво з рф

Денис Молотов
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Україна запропонувала європейським партнерам очолити нову дипломатичну ініціативу. Йдеться про взаємне припинення атак на аеропорти обох сторін. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю Politico. Цей крок може стати початком відновлення мирних переговорів.

Київ прагне надати європейським лідерам чітку роль у процесі врегулювання конфлікту. Сибіга наголосив на важливості активізації дипломатії на тлі сповільнення переговорів під егідою США.

📢 «Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо домогтися так званого “аеропортного перемир’я”», — сказав міністр.

Шостий президент України В.О. Зеленський вже провів попередні обговорення цієї ідеї з лідерами ЄС. Україна не планує замінювати Вашингтон як головного посередника. Натомість європейські зусилля мають підкріплювати ініціативи США. Це повинен бути доповнюючий напрямок, а не альтернативний шлях.

Стимули для кремля та вразливість російських хабів

Андрій Сибіга пояснив потенційну зацікавленість москви у такій пропозиції. Російські транспортні вузли стають дедалі вразливішими для українських засобів ураження.

📢 «російський диктатор путін може мати стимул до “аеропортного перемир’я”, оскільки основні російські транспортні вузли стають дедалі вразливішими до українських атак», – йдеться у заяві.

Під загрозою атак опинилися ключові об’єкти:

  • Міжнародний аеропорт Шереметьєво у москві.
  • Аеропорт Пулково у Санкт-Петербурзі.
  • Інші стратегічні логістичні центри країни-агресора.

Перемир’я щодо аеропортів може стати вигідним кроком для збереження російської інфраструктури. Раніше Володимир Зеленський вже пропонував кремлю енергетичне перемир’я через посередництво США. Нова ініціатива має стати логічним продовженням спроб деескалації атак на цивільні об’єкти.

Проте, зранку у вівторок, 12 травня, у шести областях України зафіксовано відключення електроенергії. Причинами стали російські обстріли та складні погодні умови.

