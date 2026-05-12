З Трампом до Китаю вирушить Ілон Маск та голови технологічних гігантів

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irat-fax / 12.05.2026

Президент США Дональд Трамп відвідає Китай у супроводі лідерів найбільших американських компаній. Про це повідомило агентство Reuters у понеділок, 11 травня. До складу делегації увійшли керівники технологічних та фінансових корпорацій.

Склад бізнес-делегації США

Разом із президентом до Пекіна вирушить бізнесмен Ілон Маск (Tesla/SpaceX). Також у списку присутній очільник Apple Тім Кук. Економічний блок представлять керівники фінансових гігантів.

Серед учасників делегації:

  • Фінанси: Ларрі Фінк (Blackrock), Девід Соломон (Goldman Sachs), Джейн Фрейзер (Citi).
  • Технології: Чак Роббінс (Cisco), Крістіано Амон (Qualcomm), Санджай Мехротра (Micron).
  • Промисловість: Келлі Ортберг (Boeing), Г. Лоуренс Калп (GE Aerospace).
  • Платіжні системи: Раян МакІнерні (Visa) та Майкл Мібах (Mastercard).

Загалом у супроводі президента перебуватимуть керівники понад п’ятнадцяти провідних компаній США. Такий склад підкреслює економічну важливість майбутніх переговорів.

Ключові теми та графік переговорів

У Білому домі назвали головні питання дводенного візиту. У центрі уваги політиків будуть торгівля та інвестиції. Сторони планують обговорити нові умови економічної взаємодії.

Важливою частиною діалогу стануть глобальні воєнні конфлікти. Лідери США та Китаю торкнуться тем війни в Україні та Ірані. Також обговорюватиметься ситуація навколо Тайваню.

Дональд Трамп прибуде до Пекіна у середу, 13 травня. Офіційні переговори розпочнуться наступного дня, 14 травня. Це перший візит такого масштабу за останній час.

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп заявив про можливість відправлення американської делегації на росію. Метою такої поїздки є проведення переговорів для врегулювання війни в Україні

