З Трампом до Китаю вирушить Ілон Маск та голови технологічних гігантів

Президент США Дональд Трамп відвідає Китай у супроводі лідерів найбільших американських компаній. Про це повідомило агентство Reuters у понеділок, 11 травня. До складу делегації увійшли керівники технологічних та фінансових корпорацій.

Склад бізнес-делегації США

Разом із президентом до Пекіна вирушить бізнесмен Ілон Маск (Tesla/SpaceX). Також у списку присутній очільник Apple Тім Кук. Економічний блок представлять керівники фінансових гігантів.

Серед учасників делегації:

Фінанси: Ларрі Фінк (Blackrock), Девід Соломон (Goldman Sachs), Джейн Фрейзер (Citi).

Технології: Чак Роббінс (Cisco), Крістіано Амон (Qualcomm), Санджай Мехротра (Micron).

Промисловість: Келлі Ортберг (Boeing), Г. Лоуренс Калп (GE Aerospace).

Платіжні системи: Раян МакІнерні (Visa) та Майкл Мібах (Mastercard).

Загалом у супроводі президента перебуватимуть керівники понад п’ятнадцяти провідних компаній США. Такий склад підкреслює економічну важливість майбутніх переговорів.

Ключові теми та графік переговорів

У Білому домі назвали головні питання дводенного візиту. У центрі уваги політиків будуть торгівля та інвестиції. Сторони планують обговорити нові умови економічної взаємодії.

Важливою частиною діалогу стануть глобальні воєнні конфлікти. Лідери США та Китаю торкнуться тем війни в Україні та Ірані. Також обговорюватиметься ситуація навколо Тайваню.

Дональд Трамп прибуде до Пекіна у середу, 13 травня. Офіційні переговори розпочнуться наступного дня, 14 травня. Це перший візит такого масштабу за останній час.

