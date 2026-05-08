На росії з банера до «дня перемоги» вітає мавпа

Фото з відкритих джерел / на росії / Соцмережі / 08.05.2026

У російському Новосибірську підготовка до травневих заходів супроводжується суспільним резонансом. Місцевий зоопарк розмістив на «святковому» плакаті зображення орангутана, що викликало хвилю обурення серед містян. Фотографії конструкції активно поширюються у соціальних мережах та регіональних медіа.

Героєм інциденту став орангутан на прізвисько Бату. Його поява на візуальних матеріалах до 9 травня спровокувала масове невдоволення рашистів в коментарях під офіційними публікаціями міських структур.

📢 «Зоопарк Новосибірська розмістив на банері до Дня перемоги орангутана на прізвисько Бату – жителі обурені та бомбардують коментарями соцмережі», – зазначає тематичний телеграм-канал Mash.

Як з’ясувалося, цей примат має тривалу історію протистояння з місцевою владою. Раніше Бату намагалися обрати офіційним талісманом Новосибірська. Попри те, що мерія розраховувала на перемогу снігового барса Саяна, орангутан виграв онлайн-голосування з великим відривом. Тоді результати виборів анулювали. Автори публікацій називають тварину “мавпою розбрату”, оскільки чиновники побоювалися небажаних порівнянь керівництва міста з Бату.

Пропагандистські помилки в інших регіонах рф

Випадок у Новосибірську не є поодиноким прикладом вдалого оформлення міського простору. Подібний інцидент нещодавно зафіксували у місті Пить-Яха Ханти-Мансійського автономного округу. Там банер до так званого «Дня перемоги» містив грубу орфографічну помилку в основному слогані.

На плакаті було надруковано напис «С днем Попеды!». Конструкція простояла в центрі міста лише 10 хвилин, після чого її демонтували. Проте за цей короткий час очевидці встигли зробити знімки, які згодом стали об’єктом обговорення в мережі.

Реакція на банер

У Новосибірську поєднання образу тварини та символіки воєнної тематики чомусь сприйняли як недоречне.

Наразі банер до так званого «Дня перемоги» залишається головною темою дискусій у тамтешніх пабліках. Адміністрація зоопарку поки не надала офіційних роз’яснень щодо мотивів використання образу орангутана в такому контексті.

Матеріал підготовлено на основі моніторингу відкритих джерел та повідомлень очевидців.

⚠️ Важливо!

Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Ця дата не є приводом для гучних урочистостей. Це день глибокого переосмислення трагедії, вшанування подвигу кожного, хто чинив опір нацизму, та пам’яті про мільйони загиблих.

