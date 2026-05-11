Допомога Лисичанської громади: нові виплати для дітей та військових

Лисичанська міська військова адміністрація (МВА) продовжує реалізацію програм соціального захисту. Нову грошову допомогу отримають вразливі категорії дітей та Захисники України. Кошти виділяються в межах місцевого бюджету для підтримки мешканців громади. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

✅ Фінансова підтримка дітей вразливих категорій

Наразі допомогу призначено для 21 дитини. Програма охоплює різні соціальні групи, що потребують особливої уваги.

Розподіл виплат за категоріями:

Дитина-сирота: одна особа отримає 3 000 гривень.

одна особа отримає 3 000 гривень. Діти без батьківського піклування: двоє дітей отримають по 3 000 гривень.

двоє дітей отримають по 3 000 гривень. Багатодітні сім’ї: 18 дітей отримають по 2 000 гривень.

Від початку року Лисичанська громада надала підтримку на суму 907 тисяч гривень. Допомогу отримали 144 родини для 325 дітей.

☎️Консультації щодо дитячих виплат:

050 078 90 51;

066 187 07 32;

095 655 86 06.

✅ Виплати для Захисників та Захисниць громади

Лисичанська МВА виділила додаткові 330 тисяч гривень для військовослужбовців. Підтримку отримають 16 захисників, які боронять незалежність держави.

Чотирнадцять жителів громади отримають по 20 000 гривень за участь у бойових діях. Ще двоє військових отримають по 25 000 гривень у зв’язку з пораненнями.

Загальна сума допомоги військовим від початку року становить 1 млн 675 тисяч гривень. Ці кошти отримали вже 79 захисників з Лисичанської громади.

☎️Консультації для військовослужбовців:

050 512 42 64;

095 510 54 39;

095 655 86 06.

ℹ️ Як отримати консультацію?

Для мешканців громади діють гарячі лінії з питань соціального захисту. Фахівці надають роз’яснення щодо переліку документів та термінів виплат. Також можна звернутися за єдиним номером: 095 655 86 06.