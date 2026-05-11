Європа готує удар по «тіньовому флоту» росії

Європейський Союз готує черговий етап економічного тиску на агресора. Головною ціллю 21-го пакета обмежень стане «тіньовий флот» росії. Про це повідомляє видання Politico. Брюссель планує суттєво скоротити доходи кремля від експорту нафти.

Новий пакет санкцій ЄС імовірно запровадять наприкінці червня. Також розглядається початок липня як можлива дата. Перекриття каналів збуту нафти має послабити позиції російського диктатора володимира путіна.

Основні напрямки майбутніх санкцій:

російські банки та фінансові установи.

Військово-промислові компанії агресора.

Фірми, що займаються продажем вкраденого українського зерна.

Брюссель прагне змусити кремль відмовитися від радикальних вимог у майбутніх угодах. Для цього необхідно посилити фінансову ізоляцію ключових секторів російської економіки.

Персональні санкції та морські перевезення

Єврокомісія планує повернутися до раніше заблокованих ініціатив. Мова йде про санкції проти керівництва Російської православної церкви. Під обмеження може потрапити патріарх Кирило, який є близьким союзником путіна. Раніше це рішення блокував угорський уряд Віктора Орбана.

Також дипломати обговорюють заборону на морські перевезення для російських суден. Ця ідея раніше зустрічала спротив з боку Мальти та Греції. Наразі чиновники бачать можливість для просування цих заходів.

Оцінка позицій України та економіки рф

У Брюсселі вважають нинішній стан російської економіки вкрай складним. Водночас позиції України оцінюють як стабільні та сильні. Цьому сприяє пакет фінансової підтримки від ЄС обсягом 90 млрд євро.

Важливу роль відіграють успіхи Збройних Сил України на фронті. Україна активно розвиває власне далекобійне озброєння для ударів у тил ворога. Також на ситуацію вплинув зрив планів кремля щодо святкувань 9 травня на москві.

Нагадаємо, що 23 квітня Рада ЄС ухвалила 20-й пакет санкцій. Він був спрямований проти енергетики, ВПК та схем обходу обмежень через криптовалюти. Подальші кроки Європи мають закріпити ефект попередніх санкційних хвиль.