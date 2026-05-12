Рада оборони Луганщини виділила 120 мільйонів на дрони та РЕБ для ЗСУ

Рада оборони Луганської області затвердила фінансування потреб українських Захисників на суму 120,2 млн гривень. Кошти будуть спрямовані на забезпечення 17 військових підрозділів. Відповідне рішення ухвалили після розгляду запитів від військових частин. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Загалом Рада розглянула 23 запити про виділення субвенцій з місцевих бюджетів. Попередню перевірку документів здійснювала робоча група «Прозорість та підзвітність». За результатами аналізу дві заявки на суму майже 10 млн грн були відхилені.

До фінансування затвердили 21 запит від підрозділів Сил оборони України. Це дозволить забезпечити військових необхідним спецобладнанням для виконання бойових завдань.

✅ Які підрозділи отримають допомогу від громад?

Субвенції на придбання техніки отримають 17 підрозділів. Серед них — штурмові бригади, підрозділи СБУ, Нацгвардії та прикордонники.

Перелік основних отримувачів допомоги:

3-тя окрема штурмова бригада та 81-а аеромобільна бригада.

10-й та 16-й армійські корпуси.

60-та механізована Інгулецька та 125-та важка механізована бригади, 153-тя окрема механізована бригада.

3-й окремий полк ССО імені князя Святослава Хороброго.

3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та Краматорський прикордонний загін.

428-й окремий батальйон безпілотних систем «Тінь».

військова частина А4789

18-та Слов’янська бригада Національної гвардії України.

110-й окремий батальйон територіальної оборони

Також допомогу спрямують 3-му управлінню ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

📝 Специфікація обладнання: від дронів до РЕБ

Виділені кошти дозволять закупити сучасні зразки безпілотної авіації та засоби радіоелектронної боротьби. Основний акцент зроблено на логістичних та евакуаційних спроможностях.

У переліку запланованих закупівель:

Безпілотні літальні апарати «VIY Opto» та «Генерал черешня AIR» .

та . Квадрокоптери DJI Matrice 4T для ведення розвідки.

для ведення розвідки. Авіаційні комплекси «Avengеr» та БпЛА-перехоплювачі «Last Shadow» .

та БпЛА-перехоплювачі . Спеціалізовані транспортні засоби та засоби РЕБ.

Така підтримка значно посилить можливості підрозділів у зоні бойових дій. Громади Луганщини продовжують фінансувати оборону попри тимчасову окупацію територій.

👉 Нагадаємо, що раніше Рада оборони Луганської області розглянула 21 запит від військових підрозділів щодо виділення субвенції з місцевого бюджету для придбання логістичних (евакуаційних) наземних роботизованих комплексів, БпЛА, транспортних засобів та запасних частин до них.