Шмигаль зустрівся з прем’єром Фінляндії для обговорення відбудови енергосистеми

У середу, 6 травня 2026 року, Міністр енергетики України Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Гельсінкі. Ключовою темою переговорів із фінським прем’єр-міністром Петтері Орпо став захист української енергетики та передача обладнання для децентралізації генерації. Про це в середу, 6 травня, він повідомив Денис Шмигаль в Телеграм.

Україна та Фінляндія закріпили спільну позицію: енергетична стабільність є невід’ємною частиною національної безпеки. Одним із найважливіших результатів зустрічі стала домовленість про передачу технічного парку.

Ключові домовленості та факти:

Фінляндія погодилася передати Україні обладнання з однієї зі своїх виведених з експлуатації ТЕЦ. Це критично важливо для відновлення українських потужностей після масованих ударів рф.

За час повномасштабної війни Фінляндія вже спрямувала до України 71 гуманітарний вантаж енергетичного спрямування загальною вагою майже 690 тонн .

Сторони обговорили кроки щодо розбудови гнучкої енергомережі, яка буде стійкішою до ракетних атак завдяки розосередженню об'єктів генерації.

40-ві роковини Чорнобиля та безпека

Денис Шмигаль окремо подякував Фінляндії за активну участь у заходах до 40-х роковин Чорнобильської трагедії, наголосивши, що досвід фінських фахівців у сфері ядерної безпеки є надзвичайно цінним для України.

📢 «Розповів про пошкодження в енергетиці, завдані масованими російськими атаками, про плани відновлення й необхідність створення резервів обладнання. Обговорили конкретні кроки, які ми вживаємо для відбудови та розвитку децентралізованої енергосистеми. Високо цінуємо практичну підтримку Фінляндії енергетичного сектору України. З Фінляндії надійшов 71 гуманітарний вантаж загальною вагою 689,3 тонни. Також висловив вдячність за участь Фінляндії у заходах до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи та за надзвичайно вагому підтримку, яку уряд та народ Фінляндії надають українцям протягом повномасштабної війни», – йдеться в офіційному повідомленні.

ППО та нові пакети допомоги

Енергетична співпраця підкріплюється потужними оборонними рішеннями Гельсінкі:

Протиповітряна оборона: Фінляндія виділила $300 млн на зміцнення українського неба, що напряму впливає на збереження енергетичної інфраструктури.

Фінляндія виділила на зміцнення українського неба, що напряму впливає на збереження енергетичної інфраструктури. 32-й пакет допомоги: Уряд Фінляндії готує чергову партію військової техніки, демонструючи сталу динаміку підтримки Сил оборони.

📢 «Ми високо цінуємо практичну підтримку Фінляндії. Наші плани відновлення та створення резервів обладнання отримали чітке розуміння та сприяння з боку уряду Петтері Орпо», — підсумував Денис Шмигаль.