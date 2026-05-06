Шмигаль зустрівся з прем’єром Фінляндії для обговорення відбудови енергосистеми

У середу, 6 травня 2026 року, Міністр енергетики України Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Гельсінкі. Ключовою темою переговорів із фінським прем’єр-міністром Петтері Орпо став захист української енергетики та передача обладнання для децентралізації генерації. Про це в середу, 6 травня, він повідомив Денис Шмигаль в Телеграм.
Україна та Фінляндія закріпили спільну позицію: енергетична стабільність є невід’ємною частиною національної безпеки. Одним із найважливіших результатів зустрічі стала домовленість про передачу технічного парку.
Ключові домовленості та факти:
- Фінляндія погодилася передати Україні обладнання з однієї зі своїх виведених з експлуатації ТЕЦ. Це критично важливо для відновлення українських потужностей після масованих ударів рф.
- За час повномасштабної війни Фінляндія вже спрямувала до України 71 гуманітарний вантаж енергетичного спрямування загальною вагою майже 690 тонн.
- Сторони обговорили кроки щодо розбудови гнучкої енергомережі, яка буде стійкішою до ракетних атак завдяки розосередженню об’єктів генерації.
40-ві роковини Чорнобиля та безпека
Денис Шмигаль окремо подякував Фінляндії за активну участь у заходах до 40-х роковин Чорнобильської трагедії, наголосивши, що досвід фінських фахівців у сфері ядерної безпеки є надзвичайно цінним для України.
📢 «Розповів про пошкодження в енергетиці, завдані масованими російськими атаками, про плани відновлення й необхідність створення резервів обладнання. Обговорили конкретні кроки, які ми вживаємо для відбудови та розвитку децентралізованої енергосистеми. Високо цінуємо практичну підтримку Фінляндії енергетичного сектору України. З Фінляндії надійшов 71 гуманітарний вантаж загальною вагою 689,3 тонни. Також висловив вдячність за участь Фінляндії у заходах до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи та за надзвичайно вагому підтримку, яку уряд та народ Фінляндії надають українцям протягом повномасштабної війни», – йдеться в офіційному повідомленні.
ППО та нові пакети допомоги
Енергетична співпраця підкріплюється потужними оборонними рішеннями Гельсінкі:
- Протиповітряна оборона: Фінляндія виділила $300 млн на зміцнення українського неба, що напряму впливає на збереження енергетичної інфраструктури.
- 32-й пакет допомоги: Уряд Фінляндії готує чергову партію військової техніки, демонструючи сталу динаміку підтримки Сил оборони.
📢 «Ми високо цінуємо практичну підтримку Фінляндії. Наші плани відновлення та створення резервів обладнання отримали чітке розуміння та сприяння з боку уряду Петтері Орпо», — підсумував Денис Шмигаль.