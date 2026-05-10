Результати моніторингу під час пожежі в Чорнобилі

Якість атмосферного повітря в Київській області станом на 10 травня залишається в межах встановленої норми. Про це офіційно повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації. Контроль за показниками здійснюється на тлі масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження.

Експерти зазначають, що стан довкілля в регіоні залишається стабільним. Середньодобові спостереження не виявили перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин. Радіаційний фон у населених пунктах також не викликає занепокоєння.

📢 «За результатами середньодобових спостережень якість повітря стабільна, перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону», – йдеться в повідомленні КОВА.

Постійний моніторинг здійснюється за допомогою автоматизованої системи. Вона працює цілодобово без залучення людського ресурсу для збору первинних даних.

Географія спостережень: 16 пунктів контролю

Система збору даних охоплює ключові населені пункти Київської області. Наразі датчики встановлені та працюють у 16 стратегічних точках:

Бровари, Біла Церква, Бориспіль та Переяслав;

Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик та Узин;

Богуслав, Васильків, Ірпінь, Іванків та Вишневе;

Селище Велика Димерка та село Підгірці.

Інформація з цих пунктів надходить у режимі реального часу, що дозволяє оперативно реагувати на зміни в атмосфері.

Статус ліквідації пожежі в Зоні відчуження

Надзвичайна ситуація в Чорнобильській зоні триває вже третю добу. Масштабне займання лісового масиву зафіксували ще 8 травня. Рятувальні підрозділи працюють над локалізацією вогню у складних умовах.

Станом на ранок неділі, 10 травня, площа пожежі складає 1200 гектарів. Попри значні масштаби займання, загрози для якості повітря в житлових районах області наразі немає. Фахівці ДСНС продовжують заходи з ліквідації осередків вогню.