Підтримка родин загиблих воїнів: проведено арттерапевтичну зустріч

Управління з питань ветеранської політики Луганської облдержадміністрації організувало спеціальну зустріч для сімей полеглих Захисників і Захисниць України. Подія присвячена Дню матері та Міжнародному дню сім’ї. Локацією для заходу став освітньо-реабілітаційний центр «Тримайся за гриву». Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в понеділок, 11 травня.

Центр «Тримайся за гриву» спеціалізується на іпотерапії для військових та ветеранських родин. Цей простір заснували ветеран Олександр Тараненко та його дружина Мілена. Під час зустрічі засновникам висловили подяку за відданість справі та підтримку українських воїнів.

Арттерапія та емоційне відновлення від ГО «Дівчата»

До програми заходу долучилася громадська організація «Дівчата». Фахівці провели для учасниць творчий майстер-клас «Малюємо серцем». Також жінки взяли участь в інтерактивному занятті «Камінь-оберіг».

Головною метою занять була психологічна допомога учасницям. Творчість допомогла жінкам виразити приховані почуття та важкі емоції. Заняття дозволили трансформувати негативні переживання та знизити рівень внутрішньої напруги.

Перед початком основної роботи гості виконали вправу «Мій настрій». Кожна учасниця описувала свій стан через образи природи, кольори чи предмети. Це дозволило краще зосередитися на власних відчуттях перед творчим процесом.

Знак вдячності та завершення зустрічі

Зустріч завершилася врученням подарункових наборів для матерів загиблих Героїв. Це стало знаком турботи та уваги до кожної родини. Організатори наголосили на важливості постійного супроводу сімей, які втратили близьких на війні.

Подібні заходи допомагають учасникам знайти сили для відновлення та відчути підтримку громади. Реабілітаційний центр продовжує свою роботу з ветеранами.

