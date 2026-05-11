Підтримка родин загиблих воїнів: проведено арттерапевтичну зустріч

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 11.05.2026

Управління з питань ветеранської політики Луганської облдержадміністрації організувало спеціальну зустріч для сімей полеглих Захисників і Захисниць України. Подія присвячена Дню матері та Міжнародному дню сім’ї. Локацією для заходу став освітньо-реабілітаційний центр «Тримайся за гриву». Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в понеділок, 11 травня.

Центр «Тримайся за гриву» спеціалізується на іпотерапії для військових та ветеранських родин. Цей простір заснували ветеран Олександр Тараненко та його дружина Мілена. Під час зустрічі засновникам висловили подяку за відданість справі та підтримку українських воїнів.

До програми заходу долучилася громадська організація «Дівчата». Фахівці провели для учасниць творчий майстер-клас «Малюємо серцем». Також жінки взяли участь в інтерактивному занятті «Камінь-оберіг».

Головною метою занять була психологічна допомога учасницям. Творчість допомогла жінкам виразити приховані почуття та важкі емоції. Заняття дозволили трансформувати негативні переживання та знизити рівень внутрішньої напруги.

Перед початком основної роботи гості виконали вправу «Мій настрій». Кожна учасниця описувала свій стан через образи природи, кольори чи предмети. Це дозволило краще зосередитися на власних відчуттях перед творчим процесом.

Зустріч завершилася врученням подарункових наборів для матерів загиблих Героїв. Це стало знаком турботи та уваги до кожної родини. Організатори наголосили на важливості постійного супроводу сімей, які втратили близьких на війні.

Подібні заходи допомагають учасникам знайти сили для відновлення та відчути підтримку громади. Реабілітаційний центр продовжує свою роботу з ветеранами.

👉 Також нагадаємо, що напередодні Дня матері для родин переселенців із Луганщини провели спеціальний захід. У події взяли участь 35 дітей. Для них організатори підготували різноманітні творчі активності. Це допомогло малечі привітати своїх матусь у теплій атмосфері.

