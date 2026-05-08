Лисичанська громада вшанувала пам’ять жертв Другої світової війни

Жителі Лисичанської громади, які наразі перебувають у різних регіонах України, долучилися до меморіальних заходів. Акції присвятили Дню пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Організатором виступив відділ культури Лисичанської МВА у співпраці з гуманітарними штабами. Про це повідомила Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація на своїй офіційній сторінці у Facebook в п’ятницю, 8 травня.

☑️ Заходи у Києві та на Кіровоградщині

На базі Київського шелтера-хабу відбулася тематична зустріч під назвою «Пам’ятаємо разом». Учасники вшанували пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Програма включала перегляд відеоматеріалів та участь в історичній вікторині. Також переселенці виготовили символічні червоні маки.

У шелтері Лисичанської МВА на Кіровоградщині провели майстер-клас «Макова стежина». Присутні створювали меморіальні значки з фетру. Під час заняття обговорили роль українського народу в історичній перемозі над нацизмом.

☑️ Пам’ятні акції у Дніпрі та Харкові

Гуманітарний штаб у місті Дніпро став майданчиком для години пам’яті «Пам’ятаємо заради майбутнього». Жителі громади переглянули документальні кадри про трагічні етапи війни. Захід завершили традиційним вшануванням жертв конфлікту.

У Харкові для внутрішньо переміщених осіб з Луганщини організували дискусійну панель. Зустріч пройшла на базі Нижньодуванського гуманітарного штабу. Темою обговорення стала дискусія «Від 1945-го до сьогодні: чому мир потребує сили».

☑️ Організатори меморіальних заходів

Підготовкою заходів займалися фахівці відділу культури Лисичанської МВА. До реалізації ініціатив долучилися:

Комунальне підприємство «Східна НОВА»;

Гуманітарний штаб Лисичанської МВА у Дніпрі;

Нижньодуванський гуманітарний штаб у Харкові.

Спільні заходи допомогли переселенцям з Луганщини об’єднатися навколо важливих історичних дат навіть далеко від дому.

👉 Також нагадаємо, що Релокована Марківська громада продовжує активну співпрацю з Дмитрівською громадою Київської області. Взаємодія відбувається в межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Представники обох регіонів провели спільні заходи до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом.