Обстріл Харкова дронами: ворог поцілив у багатоповерхівку

Увечері в понеділок, 11 травня, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано пошкодження житлового сектора та постраждалу особу. Про наслідки ворожих ударів повідомив мер Ігор Терехов.

У Шевченківському районі бойовий дрон влучив у дах багатоповерхівки. Місце атаки розташоване у зоні щільної житлової забудови. Вибуховою хвилею пошкоджено близько двадцяти вікон у будинку.

📢 «Станом на зараз – є одна людина з гострою реакцією на стрес, якій медики надають допомогу», — зазначив мер.

Другий приліт зафіксували в Основ’янському районі міста. БпЛА впав на подвір’я приватного будинку без подальшої детонації. Фахівці працюють над знешкодженням залишків ворожого апарату.

Масштабні обстріли Харківської області

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів області. Окупанти масовано застосовували безпілотну авіацію різних типів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Статистика використаного ворогом озброєння:

2 безпілотники типу «Герань-2»;

4 ударні БпЛА «Молнія»;

7 швидкісних FPV-дронів;

27 апаратів, тип яких наразі встановлюється.

У Богодухівському районі через обстріли пошкоджені будинки та електромережі. У Куп’янському районі постраждали автомобілі у селищі Великий Бурлук. В Ізюмському районі ворог поцілив у адмінбудівлю міста Барвінкове. Також медики надали допомогу 52-річному чоловіку, пораненому в селі Хатнє.

Евакуація та ситуація на лінії фронту

На тлі постійних обстрілів триває добровільна евакуація населення. Транзитний пункт у Лозовій за добу прийняв ще 227 людей. Загальна кількість зареєстрованих переселенців перевищила 33 тисячі осіб.

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. За добу зафіксовано 174 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував позиції ЗСУ в районах Вовчанська та Стариці. На Куп’янському напрямку зафіксовано дві ворожі атаки поблизу Радьківки.

Нагадаємо, що 9 травня у Харкові вже фіксували влучання дрона в дев’ятиповерхівку. Тоді постраждали шестеро людей, серед яких було троє дітей.

👉 Також стало відомо, що впродовж минулої доби, 11 травня, на лінії фронту зафіксовано 174 бойові зіткнення. російські окупанти застосували 8246 дронів-камікадзе та здійснили 2416 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 82 – із реактивних систем залпового вогню.