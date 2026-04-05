Порушення в Ужгородському ТЦК: впроваджено спецкомісію

Фото: The Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини / 04.04.2026

Сили оборони України відреагували на повідомлення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про масштабні порушення в Ужгородському районному ТЦК та СП. Ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки фактів. Про це повідомило оперативне командування «Захід» 4 квітня.

У зв’язку з оприлюдненою інформацією про кричущі порушення в Ужгородському ТЦК вжито низку заходів:
  • ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки вказаних у заяві представника омбудсмена фактів, з’ясування інших правопорушень;
  • за результатами роботи комісії усі матеріали будуть передані до правоохоронних органів, де їм буде надано належну правову оцінку.

📢 «Командування оперативного командування Захід наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП», — заявили військові.

Раніше представники омбудсмена виявили кричущі порушення під час моніторингу в Ужгородському ТЦК. Серед них — незаконне утримання людей, антисанітарія та нелюдські умови.

У Міністерстві оборони нещодавно заявили, що система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом. Таку заяву у відомстві зробили після того, як у Львові смертельно поранили ножем у шию працівника ТЦК.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

