Порушення в Ужгородському ТЦК: впроваджено спецкомісію

Сили оборони України відреагували на повідомлення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про масштабні порушення в Ужгородському районному ТЦК та СП. Ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки фактів. Про це повідомило оперативне командування «Захід» 4 квітня.

У зв’язку з оприлюдненою інформацією про кричущі порушення в Ужгородському ТЦК вжито низку заходів:

ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки вказаних у заяві представника омбудсмена фактів, з’ясування інших правопорушень;

за результатами роботи комісії усі матеріали будуть передані до правоохоронних органів, де їм буде надано належну правову оцінку.

📢 «Командування оперативного командування Захід наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП», — заявили військові.

Раніше представники омбудсмена виявили кричущі порушення під час моніторингу в Ужгородському ТЦК. Серед них — незаконне утримання людей, антисанітарія та нелюдські умови.

У Міністерстві оборони нещодавно заявили, що система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом. Таку заяву у відомстві зробили після того, як у Львові смертельно поранили ножем у шию працівника ТЦК.