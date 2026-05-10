На росії у книгах «блекаут» та фізичне вилучення тексту

Служба зовнішньої розвідки України в неділю, 10 травня повідомила про системну цензуру в російській книжковій індустрії. Основним інструментом контролю став так званий «блекаут». Це фізичне закреслення частин тексту безпосередньо у виданнях.

Раніше втручання держави у книговидання у рф обмежувалося тиском на окремих авторів. Нині створена масштабна інфраструктура контролю всього циклу видання. Це охоплює шлях від написання рукопису до полиць магазинів.

📢 «Цензура в російській книжковій індустрії після початку повномасштабної війни проти України набула системного й безпрецедентного характеру, трансформувавши не лише ринок, а й саму природу тексту як культурного продукту», – зауважили у розвідці.

Чорні закреслені рядки стали візуальним символом цензури, яку більше не приховують, а відкрито демонструють. У результаті читач отримує фрагментований твір замість цілісного змісту.

Перелік заборонених тем та використання ШІ

Причиною змін стало різке посилення законодавчих обмежень на росії. Під заборону потрапили будь-які згадки про війну та критика агресії. Також цензурують теми еміграції, деколоніального дискурсу та ЛГБТК+.

Модерації підлягають описи, пов’язані з наркотиками чи самогубством. Тисячі книжок проходять перевірку, маркування або повне вилучення з продажу. Цензура поширюється навіть на класику світової літератури. Твори «очищують» через нові переклади або перевидання.

Деякі видавництва почали використовувати штучний інтелект для пошуку «небажаного контенту». Алгоритми часто помилково ідентифікують звичайні слова як порушення. Це призводить до абсурдних заборон окремих сцен. Редактори та юристи змушені діяти в умовах високих кримінальних ризиків.

Нормалізація «відсутності» та політичне значення

Історично «блекаут» використовувався в мистецтві як форма протесту або переосмислення тексту. Однак у сучасній росії він набув протилежного значення.

«Блекаут» як поетичний прийом історично використовувався в мистецтві як форма протесту або переосмислення тексту. Однак у сучасній Росії він набув протилежного значення: замість викриття прихованого змісту він служить інструментом його приховування.”

Кремль не врахував доступність оригінальних текстів у цифровому просторі. Натомість створюється ефект нормалізації відсутності тексту. Чорні рядки поступово стають звичною частиною правил гри.

📢 «У підсумку, кремлівська цензура чинить так, що книжка перестає бути джерелом знань і перетворюється на об’єкт ідеологічної обробки, де навіть відсутність тексту має політичне значення», – заявили у розвідці.

Попри ці процеси, ситуація зі споживанням контенту в Україні залишається складною. Понад 71% українців продовжують регулярно переглядати російськомовний контент. Майже чверть опитаних роблять це на щоденній основі.

👉 Також нагадаємо, що блокування Telegram почали фіксувати користувачі на росії. Месенджер практично перестав працювати з російських IP-адрес без використання VPN. Про це повідомляють російські медіа в Telegram та користувачі соцмереж.