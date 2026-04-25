Смерть в ТЦК: помер чоловік у Кривому Розі

Смерть в ТЦК: помер чоловік у Кривому Розі
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Кривому Розі зафіксовано смерть чоловіка у приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інформацію оприлюднив Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у суботу, 25 квітня.

📢 «Повідомляємо, що 22.04.2026 у РТЦК та СП м. Кривий Ріг помер військовозобов’язаний громадянин 1975 року народження. За попереднім діагнозом, причиною смерті є серцева недостатність», – йдеться в повідомленні.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Дніпропетровського обласного ТЦК / 25.04.2026

За даними центру, чоловік перебував у розшуку з 2025 року як порушник військового обліку. Його доставили до районного ТЦК співробітники Національної поліції.

При собі громадянин мав медичні документи, що свідчили про підозру на онкологічне захворювання. У зв’язку з цим його направили на проходження додаткового медичного обстеження.

⚠️ Як стверджують працівники центру, під час перебування у приміщенні ТЦК стан чоловіка різко погіршився. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги, а також представників поліції. У повідомленні наголошується, що ознак насильницької смерті попередньо не виявлено.

📢 «Наразі проводяться необхідні заходи щодо встановлення причин та обставин події. Керівництво та особовий склад РТЦК та СП сприяють правоохоронним органам у проведенні перевірки», – додали в обласному ТЦК.

Водночас на тлі цього інциденту нагадаємо про іншу справу: раніше повідомлялося, що військовослужбовці київських територіальних центрів комплектування постануть перед судом у справі щодо смерті мобілізованого. Йдеться про заступника начальника Подільського РТЦК та військовослужбовця Шевченківського РТЦК, яким інкримінують причетність до загибелі чоловіка.

У Закарпатській області суд уперше встановив факт перешкоджання діяльності представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмана) під час проведення перевірки.

