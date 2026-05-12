Суд над Андрієм Єрмаком: ВАКС обирає запобіжний захід у справі «Мідас: Династія»

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Експосадовця підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Про це повідомляють видання «РБК-Україна» та «Суспільне».

У вівторок, 12 травня, о 15:50 Андрій Єрмак прибув до суду разом із захисником Ігорем Фоміним.

Єрмак також поспілкувався з журналістами, зазначивши, що почувається «нормально» та «зібрано», але відмовився коментувати повідомлення про нібито вплив на рішення в ОП.

Слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський оголосив про перехід частини засідання до закритого формату слухань. За його словами, таке рішення прийняли через наявність у справі конфіденційної інформації.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) висунули свої вимоги. Обвинувачення просить суд призначити тримання під вартою. Як альтернативу прокурори пропонують заставу у розмірі 180 мільйонів гривень.

Клопотання захисту та перенесення розгляду

Сторона захисту виступила із клопотанням про перенесення судового засідання. Адвокат Ігор Фомін пояснив це великим обсягом матеріалів справи, тому сторона захисту не встигла повністю їх опрацювати та просить перенести розгляд.

Деталі доказової бази:

Матеріали справи складаються з 16 томів.

Кожен том містить близько 250 сторінок доказів.

Загальна кількість сторінок перевищує 4000 одиниць.

Суддя погодився надати сторонам додатковий час для опрацювання документів. Основний розгляд справи та оголошення позиції захисту продовжиться завтра. Проте сьогодні суд частково дослідить матеріали та вислухає сторону обвинувачення.

Питання запобіжного заходу для Єрмака відклали. Водночас за законом, рішення щодо запобіжного заходу має бути ухвалене протягом 72 годин із моменту оголошення підозри.

Прокурорка САП також повідомила, що частина доказів не може бути оприлюднена у відкритому судовому засіданні.

Справа «Мідас: Династія»

НАБУ та САП офіційно повідомили Андрію Єрмаку про підозру 11 травня. Це сталося після серії слідчих дій, які тривали протягом останньої доби.

Правоохоронці пов’язують нинішнє провадження з попередніми розслідуваннями. Зокрема, у листопаді минулого року в Єрмака вже проводили обшуки у справі «Мідас». За законом, суд має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу протягом 72 годин.