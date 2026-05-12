Удар по Кривому Рогу: ворог влучив у житловий будинок

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки по Кривому Рогу / Дніпропетровська ОВА / 12.05.2026

Окупаційні російські війська завдали удару по житловому будинку у Кривому Розі. Трагедія сталася у вівторок, 12 травня. Ворожий безпілотник влучив у цивільну забудову. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомили Олександр Вілкул та Олександр Ганжа.

На місці влучання ворожого дрона виникла пожежа. Рятувальники негайно розпочали аварійно-рятувальну операцію. За словами Олександра Ганжі, внаслідок удару загинули двоє людей. Жертвами стали 65-річна жінка та 43-річний чоловік.

Також відомо про чотирьох постраждалих мешканців.

Серед поранених:

  • Дев’ятимісячна дівчинка у важкому стані в реанімації.
  • 23-річна жінка у стані середньої тяжкості.
  • Жінки 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно.

Загиблі були дідусем та бабусею постраждалої дев’ятимісячної дитини. Лікарі роблять усе можливе для порятунку її життя.

Удар авіабомбами по Синельниківщині

Окупанти атакували й інші території Дніпропетровської області. Ворог скинув авіабомби на Дубовиківську громаду Синельниківського району. Там зафіксовано жахливі наслідки російського терору. Через ворожу атаку загинули четверо місцевих жителів.

Ще троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Це чоловіки віком 37, 48 та 51 року. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Важливо

Удар по Кривому Рогу не мав жодного військового сенсу. Це черговий цинічний злочин проти мирного населення України. Ворог продовжує вбивати українців після завершення часткової тиші. Зупинити агресора може лише посилення української ППО. Про це зазначили в Дніпропетровській ОВА.

Нагадаємо про ще один нещодавній злочин армії рф. Раніше окупанти вдарили поблизу автозаправки на Дніпропетровщині. Тоді поранення отримали шестеро людей. Серед постраждалих були дитина та вагітна жінка.

👉 Також нагадаємо, що в понеділок, 11 травня, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано пошкодження житлового сектора та постраждалу особу

