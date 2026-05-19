Черговий конфлікт з ТЦК у Львові: натовп пошкодив авто

Денис Молотов
Ілюстративне фото ШІ з відкритих джерел / 19.05.2026

У вівторок, 19 травня 2026 року, у місті Львові було зафіксовано подію за участю цивільних громадян та працівників ТЦК. Група місцевих мешканців вчинила активні дії щодо представників обласного територіального центру комплектування. Про це офіційно повідомила пресслужба Львівського ОТЦК та СП.

Перебіг конфлікту та офіційна позиція відомства
Фото: скриншот офіційного повідомлення Львівського обласного ТЦК / 11.05.2026

Подія сталася під час виконання службових обов’язків представниками відомства у Шевченківському районі міста. Громадяни заблокували спецтранспорт та завдали матеріальних збитків установі.

📢 «Під час роботи групи оповіщення в районі вулиці Богдана Хмельницького у Львові група громадян вчинила агресивні дії щодо службового автомобіля військовослужбовців. Було пошкоджено транспортний засіб, створено загрозу життю та здоров’ю особового складу, а також фактично зірвано виконання заходів мобілізації», – йдеться в офіційному повідомленні.

Керівництво ТЦК окремо наголосило на неприпустимості подібної поведінки в умовах чинного правового режиму воєнного стану. Подібні дії перешкоджають оборонній діяльності держави та тягнуть за собою суворі правові наслідки. Наразі правоохоронці встановлюють особи всіх учасників нападу на транспортний засіб.

Схожі інциденти під час мобілізаційних заходів в Україні

Цей випадок поповнив перелік правопорушень та конфліктних ситуацій, що виникають під час «заходів оповіщення» у різних регіонах країни:

  • Чернівецька область: Раніше 29-річний місцевий мешканець у службовому автомобілі здійснив активну протидію працівникам ТЦК. Фігурант використовував ніж та гайковий ключ. Йому офіційно повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та у злісному хуліганстві.
  • Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування. Перед судом постануть керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини та троє його підлеглих. Військовослужбовців звинувачують у приниженні, побитті та катуванні українців.
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець під час виступу в парламенті повідомив про катастрофічне зростання скарг на дії територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, мобілізація залишається найгострішою проблемою у сфері прав людини.
  • За офіційними даними Дніпропетровського ОТЦК, у Дніпрі під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) помер чоловік. Інцидент стався безпосередньо у приміщенні місцевого ТЦК.
  • У Ратному Волинської області під час спроби силової мобілізації стався конфлікт між військовими ТЦК та місцевим жителем. Чоловік отримав серйозні травми.
  • Працівники Державне бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Київ. Їм інкримінують причетність до смерті чоловіка під час транспортування мобілізованих.

За всіма вказаними фактами відповідні державні органи проводять комплексні службові перевірки для встановлення ступеня провини кожної зі сторін.

