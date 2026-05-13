«Пліч-о-пліч»: Кремінська громада створює простори підтримки та відновлення для ВПО

Кремінська селищна військова адміністрація (СВА) в межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» активно розвиває партнерства з громадами Західної України. Головний акцент — не просто гуманітарна допомога, а створення живого середовища для соціальної адаптації, культурного життя та психологічного відновлення переселенців. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Кремінська громада на Луганщині перетворює виклики релокації на можливості. Через мережу партнерств і спеціальні простори вона допомагає внутрішньо переміщеним особам не просто виживати, а відновлюватися, спілкуватися та зберігати відчуття спільноти.

Начальник Кремінської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Дунець зазначає, що головне завдання сьогодні — забезпечити людям не лише матеріальну підтримку, а й відчуття приналежності та надії.

📢 «Коли громади працюють разом, з’являється підтримка, яка допомагає жити далі навіть у найскладніших умовах», — підкреслює він.

🤝 Партнерства з чотирма громадами

Наразі Кремінська МВА уклала меморандуми про співпрацю з Букачівською (Івано-Франківщина), Костринською (Закарпаття), Долинською (Івано-Франківщина) та Бродівською (Львівщина) громадами. Кожне партнерство має свої акценти: від соціальної адаптації та житлових питань до освіти, культури та молодіжної політики.

Букачівська громада на Івано-Франківщині зосереджена на розвитку системної взаємодії та спільних ініціатив. Костринська на Закарпатті – на підтримці ВПО, зокрема питаннях житла, освіти, медицини та соціальної адаптації. Бродівська на Львівщині – на розвитку співпраці в освіті, культурі, молодіжній політиці, спорті та гуманітарних проєктах.

Найбільш динамічною та наповненою стала співпраця з Долинською громадою Івано-Франківської області. Тут партнерство Кремінської МВА втілюється в регулярних зустрічах, подіях і щоденній взаємодії з людьми.

Саме тут створено унікальний простір «Резиденція Янголів», заснований методисткою Кремінського будинку культури Оленою Стеценко. Цей центр став справжнім майданчиком для зустрічей, арттерапії, творчості та неформального спілкування.

🎨 Арттерапія та «Кольорові позитивні п’ятниці»

Одним із найважливіших напрямків стали арттерапевтичні зустрічі «ВПО для ВПО». Учасники через творчість проговорюють складні емоції — втрату дому, переїзд, біль і надію. Під час однієї з таких зустрічей люди малювали будинки на камінцях: для когось це був символ втраченого, для когось — мрія про майбутнє.

Щотижневий формат «Кольорові позитивні п’ятниці» вже став традицією. Кожна зустріч має свою тему та колір, що допомагає людям говорити про емоції та переживання. До заходів залучають психологів, митців і культурних діячів.

За короткий час у Долині провели щонайменше 20 спільних заходів — від невеликих майстер-класів до великих тематичних зустрічей.

Майбутні плани

У Кремінській громаді планують розширювати формат співпраці: запускати нові арттерапевтичні проєкти, проводити змішані онлайн- та офлайн-заходи з іншими партнерами та продовжувати розвивати «Резиденцію Янголів» як центр відновлення.

Найефективніша підтримка – це не гуманітарні набори самі по собі, а живий простір, де люди можуть говорити, творити й відчувати, що вони не самі.

1 з 3

Нагадаємо