У лікарні з розбитою головою після «оповіщення» ТЦК: заява відомства

Фото з відкритих джерел / Telegram / 02.03.2026

У Ратному Волинської області під час спроби силової мобілізації стався конфлікт між військовими ТЦК та місцевим жителем. Чоловік отримав серйозні травми, а представники територіального центру комплектування стверджують, що фізичної сили до нього не застосовували.

За повідомленням Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, один із військовозобов’язаних унаслідок власної необережності отримав тілесні ушкодження. Військовослужбовці ТЦК та СП забезпечили йому супровід до медичного закладу для надання допомоги.

У відомстві наголошують, що жодних заходів фізичного впливу до громадянина не застосовувалося, а сам він не має жодних претензій до дій військових.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Волинського обласного ТЦК / 02.05.2026

За даними військових, 1 травня під час оповіщення громадян троє чоловіків намагалися уникнути спілкування з представниками ТЦК і втекти. Згодом вони активно чинили опір законним діям поліцейських та військовослужбовців територіального центру.

Внаслідок опору було травмовано військовослужбовців та пошкоджено службовий транспорт. Правоохоронні органи встановлюють особи всіх учасників інциденту. Жоден із чоловіків не надав військово-облікові документи, чим порушив вимоги законодавства.

📢 «Один із військовозобов’язаних внаслідок власної необережності отримав тілесні ушкодження. Військовослужбовці ТЦК та СП забезпечили його супровід до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Наголошуємо, що жодних заходів фізичного впливу до цього громадянина з боку військовослужбовців не застосовувалося, у громадянина претензій до дій військовослужбовців ТЦК та СП немає», – йдеться в офіційному дописі Волинського обласного ТЦК.

У лікарні з розбитою головою після «оповіщення» ТЦК: заява відомства 06
Фото: скриншот з соцмереж / Telegram / 02.05.2026

Тим часом у місцевих пабликах з’явилися відео з місця події. На записах видно сутички між працівниками ТЦК та чоловіком. Очевидці стверджують, що співробітники ТЦК нібито завдали громадянину травму голови.

Цей інцидент стався на тлі загостреної суспільної уваги до роботи ТЦК.

21 квітня в Одесі затримали представників територіального центру комплектування, яких підозрюють у здирництві.

1 травня в Одесі військовий Дмитро Кащук, який повернувся з російського полону у травні 2025 року і має підтверджену інвалідність, заявив про викрадення та побиття працівниками ТЦК.

На Рівненщині правоохоронці розгорнули масштабний розшук чоловіка, який вчинив замах на вбивство представників групи оповіщення ТЦК у селі Верба.

У Кривому Розі зафіксовано смерть чоловіка у приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Львові 23 квітня стався інцидент за участю службового автомобіля територіального центру комплектування ТЦК. Під час виїзду з двору транспортний засіб наїхав на 57-річну жінку.

